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    ООО «Спецкомплектация»

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    ИНН: 7707334699

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    Контакты:

    InsideP_2 129110, г. Москва, пер. Орлово-Давыдовский, д. 1, э 1 п iii ком 3 оф. 6

    InsideP_2 +7(916)... Показать телефон

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    ООО «Спецкомплектация»

    Компания «Спецкомплектация» - продажа провода и кабеля 
    Наша компания предлагает вам купить провод и кабель из наличия, которые имеются на наших складах. Это одно из наших главных преимуществ, мы не занимаемся перепродажей кабелей и проводов, а предлагаем реальный наш ассортимент. Цена продукции выгодно отличает нас от других поставщиков, мы делаем лучшие цены не только в Москве, но и в России. Компания "Спецкомплектация" не только предлагает лучшие цены, но и всегда идет навстречу своим клиентам и дает дополнительные скидки при больших объемах. 

    Почему работать с кабельной компанией «Спецкомплектация» удобно:

    Если у вас возникли трудности в подборе кабеля или провода, обратитесь к нам по телефону, онлайн поддержку или по электронной почте. Поможем сделать правильный выбор под ваши задачи, предложим аналоги, уточним характеристики.
    • Цены на кабель и провода у нас самые низкие в России, в этом легко убедиться, сравнив их с другими компаниями
    • Мы продаем продукцию непосредственно с наших складов, забрать свой заказ можно в день обращения
    • Оперативно отвечаем на ваши заявки, звонки, поэтому вы получите требуемую продукцию в сжатые сроки
    • Связать с нами можно по телефону, по электронной почте, через онлайн сервис на сайте

    «Спецкомплектация» ведущая кабельная компания Москвы и России
    Мы сотрудничаем уже с десятками крупными компаниями по всей стране. Осуществляем поставки кабельной продукции по всей России, в страны ближнего и дальнего зарубежья. С нами работают другие кабельные компании, компании из атомной энергетики, строители железных дорог, телекоммуникационные компании, энергетики и многие другие. Наша организация больше десяти лет представлена на этом рынке и заслужила доверие со стороны своих партнеров и клиентов.

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