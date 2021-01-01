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ООО «Спецкомплектация»
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ИНН: 7707334699Проверить компанию
Контакты:
129110, г. Москва, пер. Орлово-Давыдовский, д. 1, э 1 п iii ком 3 оф. 6
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ООО «Спецкомплектация»
Компания «Спецкомплектация» - продажа провода и кабеля
Наша компания предлагает вам купить провод и кабель из наличия, которые имеются на наших складах. Это одно из наших главных преимуществ, мы не занимаемся перепродажей кабелей и проводов, а предлагаем реальный наш ассортимент. Цена продукции выгодно отличает нас от других поставщиков, мы делаем лучшие цены не только в Москве, но и в России. Компания "Спецкомплектация" не только предлагает лучшие цены, но и всегда идет навстречу своим клиентам и дает дополнительные скидки при больших объемах.
Почему работать с кабельной компанией «Спецкомплектация» удобно:
Если у вас возникли трудности в подборе кабеля или провода, обратитесь к нам по телефону, онлайн поддержку или по электронной почте. Поможем сделать правильный выбор под ваши задачи, предложим аналоги, уточним характеристики.
«Спецкомплектация» ведущая кабельная компания Москвы и России
Мы сотрудничаем уже с десятками крупными компаниями по всей стране. Осуществляем поставки кабельной продукции по всей России, в страны ближнего и дальнего зарубежья. С нами работают другие кабельные компании, компании из атомной энергетики, строители железных дорог, телекоммуникационные компании, энергетики и многие другие. Наша организация больше десяти лет представлена на этом рынке и заслужила доверие со стороны своих партнеров и клиентов.
Наша компания предлагает вам купить провод и кабель из наличия, которые имеются на наших складах. Это одно из наших главных преимуществ, мы не занимаемся перепродажей кабелей и проводов, а предлагаем реальный наш ассортимент. Цена продукции выгодно отличает нас от других поставщиков, мы делаем лучшие цены не только в Москве, но и в России. Компания "Спецкомплектация" не только предлагает лучшие цены, но и всегда идет навстречу своим клиентам и дает дополнительные скидки при больших объемах.
Почему работать с кабельной компанией «Спецкомплектация» удобно:
Если у вас возникли трудности в подборе кабеля или провода, обратитесь к нам по телефону, онлайн поддержку или по электронной почте. Поможем сделать правильный выбор под ваши задачи, предложим аналоги, уточним характеристики.
- Цены на кабель и провода у нас самые низкие в России, в этом легко убедиться, сравнив их с другими компаниями
- Мы продаем продукцию непосредственно с наших складов, забрать свой заказ можно в день обращения
- Оперативно отвечаем на ваши заявки, звонки, поэтому вы получите требуемую продукцию в сжатые сроки
- Связать с нами можно по телефону, по электронной почте, через онлайн сервис на сайте
«Спецкомплектация» ведущая кабельная компания Москвы и России
Мы сотрудничаем уже с десятками крупными компаниями по всей стране. Осуществляем поставки кабельной продукции по всей России, в страны ближнего и дальнего зарубежья. С нами работают другие кабельные компании, компании из атомной энергетики, строители железных дорог, телекоммуникационные компании, энергетики и многие другие. Наша организация больше десяти лет представлена на этом рынке и заслужила доверие со стороны своих партнеров и клиентов.