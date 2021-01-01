ООО «СпецМонтажКомплект» является официальным разработчиком кабелей специального назначения торговой марки КИМ®.

Компания осуществляет комплектацию любой категории сложности и поставку сопутствующего оборудования на объекты нефтехимической и нефтегазовой промышленности.

В соответствии с пожеланиями и рекомендациями монтажных и инженерных организаций, была разработана кабельная система КИМ®, закрывающая потребность применения иных электрических кабелей за счет универсальности и возможности широкого спектра применения в качестве:



• монтажного кабеля

• контрольного кабеля

• интерфейсного кабеля

• кабеля управления

• силового кабеля



Основной целью разработки кабелей являлось максимальное устранение аварийных ситуаций, упрощение строительно-монтажных работ, исключение перекрестных помех и наводок при передаче информационных и управляющих сигналов, обеспечение стабильной работы кабелей в широком диапазоне внешних воздействующих факторов по сравнению с прочей продукцией аналогичного назначения. Именно поэтому выпускаемая продукция применяется на опасных производственных объектах.

Широкий спектр производственных возможностей, гибкая система скидок, минимальные сроки изготовления позволяют предложить нашим заказчикам наиболее удобные и выгодные условия работы.