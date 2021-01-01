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ООО «СпецМонтажКомплект»
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Контакты:
450038, республика Башкортостан, город Уфа, Первомайская улица, дом 71 корпус 1
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ООО «СпецМонтажКомплект»
ООО «СпецМонтажКомплект» является официальным разработчиком кабелей специального назначения торговой марки КИМ®.
Компания осуществляет комплектацию любой категории сложности и поставку сопутствующего оборудования на объекты нефтехимической и нефтегазовой промышленности.
В соответствии с пожеланиями и рекомендациями монтажных и инженерных организаций, была разработана кабельная система КИМ®, закрывающая потребность применения иных электрических кабелей за счет универсальности и возможности широкого спектра применения в качестве:
• монтажного кабеля
• контрольного кабеля
• интерфейсного кабеля
• кабеля управления
• силового кабеля
Основной целью разработки кабелей являлось максимальное устранение аварийных ситуаций, упрощение строительно-монтажных работ, исключение перекрестных помех и наводок при передаче информационных и управляющих сигналов, обеспечение стабильной работы кабелей в широком диапазоне внешних воздействующих факторов по сравнению с прочей продукцией аналогичного назначения. Именно поэтому выпускаемая продукция применяется на опасных производственных объектах.
Широкий спектр производственных возможностей, гибкая система скидок, минимальные сроки изготовления позволяют предложить нашим заказчикам наиболее удобные и выгодные условия работы.
Компания осуществляет комплектацию любой категории сложности и поставку сопутствующего оборудования на объекты нефтехимической и нефтегазовой промышленности.
В соответствии с пожеланиями и рекомендациями монтажных и инженерных организаций, была разработана кабельная система КИМ®, закрывающая потребность применения иных электрических кабелей за счет универсальности и возможности широкого спектра применения в качестве:
• монтажного кабеля
• контрольного кабеля
• интерфейсного кабеля
• кабеля управления
• силового кабеля
Основной целью разработки кабелей являлось максимальное устранение аварийных ситуаций, упрощение строительно-монтажных работ, исключение перекрестных помех и наводок при передаче информационных и управляющих сигналов, обеспечение стабильной работы кабелей в широком диапазоне внешних воздействующих факторов по сравнению с прочей продукцией аналогичного назначения. Именно поэтому выпускаемая продукция применяется на опасных производственных объектах.
Широкий спектр производственных возможностей, гибкая система скидок, минимальные сроки изготовления позволяют предложить нашим заказчикам наиболее удобные и выгодные условия работы.