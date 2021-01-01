Компания "ПромИнвестКабель" осуществляет комплексные поставки кабельной продукции лидирующих производителей России: ОАО"Камкабель", ОАО НП "Подольсккабель", ЗАО "Томсккабель", ЗАО "Энергокабель", ОАО "Амуркабель", ОАО "Иркутсккабель, ОАО "Кирскабель", ОАО "Электрокабель"и др.

Сформировавшиеся партнерские отношения, деловой опыт, мониторинг рынка позволяют компании в четкие сроки, безупречно и качественно произвести поставку продукции по рыночным ценам в любую точку России и стран СНГ. В числе наших клиентов и партнеров преобладают структурные подразделения нефтяных компаний, нефтеперерабатывающих и химических предприятий, электромонтажные компании, строительные и пусконаладочные, коммерческие организации.

Кабельно-проводниковая продукция: