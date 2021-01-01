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    ООО СПК «ПромИнвестКабель»

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    ИНН: 5907054960

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    Контакты:

    InsideP_2 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Янаульская, д. 30, оф. 138

    InsideP_2 +7(342)... Показать телефон

    InsideP_2 s274114... Показать email

    • О компании
    • Контакты

    ООО СПК «ПромИнвестКабель»

       Компания "ПромИнвестКабель" осуществляет комплексные поставки кабельной продукции лидирующих производителей России: ОАО"Камкабель", ОАО НП "Подольсккабель", ЗАО "Томсккабель", ЗАО "Энергокабель", ОАО "Амуркабель", ОАО "Иркутсккабель, ОАО "Кирскабель", ОАО "Электрокабель"и др.
       Сформировавшиеся партнерские отношения, деловой опыт, мониторинг рынка позволяют компании в четкие сроки, безупречно и качественно произвести поставку продукции по рыночным ценам в любую точку России и стран СНГ. В числе наших клиентов и партнеров преобладают структурные подразделения нефтяных компаний, нефтеперерабатывающих и химических предприятий, электромонтажные компании, строительные и пусконаладочные, коммерческие организации.

    Кабельно-проводниковая продукция:

    • Продажа кабеля
    • Покупка кабеля
     
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