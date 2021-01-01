ООО СПК «ПромИнвестКабель»
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ИНН: 5907054960Проверить компанию
Контакты:
614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Янаульская, д. 30, оф. 138
+7(342)... Показать телефон
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ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Компания "ПромИнвестКабель" осуществляет комплексные поставки кабельной продукции лидирующих производителей России: ОАО"Камкабель", ОАО НП "Подольсккабель", ЗАО "Томсккабель", ЗАО "Энергокабель", ОАО "Амуркабель", ОАО "Иркутсккабель, ОАО "Кирскабель", ОАО "Электрокабель"и др.
Сформировавшиеся партнерские отношения, деловой опыт, мониторинг рынка позволяют компании в четкие сроки, безупречно и качественно произвести поставку продукции по рыночным ценам в любую точку России и стран СНГ. В числе наших клиентов и партнеров преобладают структурные подразделения нефтяных компаний, нефтеперерабатывающих и химических предприятий, электромонтажные компании, строительные и пусконаладочные, коммерческие организации.
Кабельно-проводниковая продукция:
- Продажа кабеля
- Покупка кабеля