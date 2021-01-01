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ПРОДУКЦИЯ:
- Кабельная продукция
- Кабельные муфты
- Щитовое оборудование
- Трансформаторы
- Трансформаторные подстанции
- Светотехника
- Электродвигатели
- Система управления электродвигателями
- Schneider Electric
- DEKraft
ООО «Стандарт Электро»
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ИНН: 6234162209Проверить компанию
Контакты:
390044, Рязанская область, город Рязань, Мервинская улица, дом 9, кв. 254
+7(491)... Показать телефон
info@st... Показать email
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- О компании
- Контакты
ООО «Стандарт Электро»
Компания "Стандарт Электро" предлагает максимальный выбор товаров и услуг.
ПРОДУКЦИЯ:
- Кабельная продукция
- Кабельные муфты
- Щитовое оборудование
- Трансформаторы
- Трансформаторные подстанции
- Светотехника
- Электродвигатели
- Система управления электродвигателями
- Schneider Electric
- DEKraft
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