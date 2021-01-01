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    ООО «Стандарт Электро»

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    ИНН: 6234162209

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    Контакты:

    InsideP_2 390044, Рязанская область, город Рязань, Мервинская улица, дом 9, кв. 254

    InsideP_2 +7(491)... Показать телефон

    InsideP_2 info@st... Показать email

    InsideP_2 https:/... Показать сайт

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    ООО «Стандарт Электро»

    ООО «Стандарт Электро»

    Компания "Стандарт Электро" предлагает максимальный выбор товаров и услуг. 




    ПРОДУКЦИЯ:

    - Кабельная продукция
    - Кабельные муфты
    - Щитовое оборудование
    - Трансформаторы
    - Трансформаторные подстанции
    - Светотехника
    - Электродвигатели
    - Система управления электродвигателями
    - Schneider Electric
    - DEKraft


      
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