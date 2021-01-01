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    ООО ТД «А-Электро»

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    ИНН: 4217131292

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    Контакты:

    InsideP_2 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Сибиряков-Гвардейцев (куйбышевский Р.-Н), д. 2, оф. 3

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    ООО ТД «А-Электро»

    ООО Торговый Дом «А-Электро» предлагает сотрудничество в сфере поставок электротехнического оборудования широкого спектра различных производителей.
    Мы занимаемся поставками электрооборудования уже более 7 лет и за это время накоплен большой опыт в сфере решения любых проблем клиента.
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