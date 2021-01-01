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ООО ТД «А-Электро»
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ИНН: 4217131292Проверить компанию
Контакты:
654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Сибиряков-Гвардейцев (куйбышевский Р.-Н), д. 2, оф. 3
+7(384)... Показать телефон
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ООО ТД «А-Электро»
ООО Торговый Дом «А-Электро» предлагает сотрудничество в сфере поставок электротехнического оборудования широкого спектра различных производителей.
Мы занимаемся поставками электрооборудования уже более 7 лет и за это время накоплен большой опыт в сфере решения любых проблем клиента.
Мы занимаемся поставками электрооборудования уже более 7 лет и за это время накоплен большой опыт в сфере решения любых проблем клиента.