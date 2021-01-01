



«Торговый дом «АНТЭЛ» работает на рынке электротехнической продукции с февраля 2001 года.

Компания специализируется на комплексных поставках электротехнической продукции отечественных и зарубежных производителей

для нужд промышленных, нефтегазовых, горнодобывающих, энергетических, строительных и коммерческих предприятий России.





Наше преимущества на рынке – это квалифицированный персонал, постоянно пополняемые складские запасы (площадь складских помещений составляют 4 000 м2), наличие прямых договоров и дистрибьюторских отношений с ведущими производителями электротехнической продукции IEK, OSRAM, NAVIGATOR, Световые технологии, GALAD, Энергомера, Энергозащитные системы, КВТ, Промстройкабель, и многие другие.



Торговый дом «АНТЭЛ» берет на себя затраты по организации доставки товаров своим клиентам и гарантирует высокий уровень обслуживания клиентов «на месте».

Удобная программа сервисного обслуживания клиентов, доставка и огромный склад продукции в наличии и под заказ – вот только несколько главных преимуществ Торгового дома «АНТЭЛ».





Торговый дом «АНТЭЛ» самая крупная компания нашего региона, с филиалами в крупных городах Оренбургской области и Республике Башкортостан.

Доставка по всей территории области осуществляется БЕСПЛАТНО!





Наличие гибкой системы скидок, и предоставление бесплатной доставки удовлетворяют потребности Вашего предприятия в кратчайшие сроки.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по телефону: +7 (3532) 48-68-01