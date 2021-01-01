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    ООО «ТД «Антэл»

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    ИНН: 5638027010

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    Контакты:

    InsideP_2 460507, Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Пригородный, улица Правды, 3

    InsideP_2 +7(353)... Показать телефон

    InsideP_2 kabel@t... Показать email

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    • О компании
    • Контакты

    ООО «ТД «Антэл»

    Антэл


    «Торговый дом «АНТЭЛ» работает на рынке электротехнической продукции с февраля 2001 года.
    Компания специализируется на комплексных поставках электротехнической продукции отечественных и зарубежных производителей 
    для нужд промышленных, нефтегазовых, горнодобывающих, энергетических, строительных и коммерческих предприятий России.



    Наше преимущества на рынке – это квалифицированный персонал, постоянно пополняемые складские запасы (площадь складских помещений составляют 4 000 м2), наличие прямых договоров и дистрибьюторских отношений с ведущими производителями электротехнической продукции IEK, OSRAM,  NAVIGATOR,  Световые технологии, GALAD, Энергомера, Энергозащитные системы, КВТ, Промстройкабель, и многие другие.

    Торговый дом «АНТЭЛ» берет на себя затраты по организации доставки товаров своим клиентам и гарантирует высокий уровень обслуживания клиентов «на месте».
    Удобная программа сервисного обслуживания клиентов, доставка и огромный склад продукции в наличии и под заказ – вот только несколько главных преимуществ Торгового дома «АНТЭЛ».

    Торговый дом «АНТЭЛ» самая крупная компания нашего региона, с филиалами в крупных городах Оренбургской области и Республике Башкортостан.
    Доставка по всей территории области осуществляется БЕСПЛАТНО!

    Наличие гибкой системы скидок, и предоставление бесплатной доставки удовлетворяют потребности Вашего предприятия в кратчайшие сроки. 

    Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по телефону: +7 (3532) 48-68-01

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