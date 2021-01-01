ООО «ТД «Антэл»
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ИНН: 5638027010Проверить компанию
Контакты:
460507, Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Пригородный, улица Правды, 3
+7(353)... Показать телефон
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ООО «ТД «Антэл»
«Торговый дом «АНТЭЛ» работает на рынке электротехнической продукции с февраля 2001 года.
Компания специализируется на комплексных поставках электротехнической продукции отечественных и зарубежных производителей
для нужд промышленных, нефтегазовых, горнодобывающих, энергетических, строительных и коммерческих предприятий России.
Наше преимущества на рынке – это квалифицированный персонал, постоянно пополняемые складские запасы (площадь складских помещений составляют 4 000 м2), наличие прямых договоров и дистрибьюторских отношений с ведущими производителями электротехнической продукции IEK, OSRAM, NAVIGATOR, Световые технологии, GALAD, Энергомера, Энергозащитные системы, КВТ, Промстройкабель, и многие другие.
Торговый дом «АНТЭЛ» берет на себя затраты по организации доставки товаров своим клиентам и гарантирует высокий уровень обслуживания клиентов «на месте».
Удобная программа сервисного обслуживания клиентов, доставка и огромный склад продукции в наличии и под заказ – вот только несколько главных преимуществ Торгового дома «АНТЭЛ».
Торговый дом «АНТЭЛ» самая крупная компания нашего региона, с филиалами в крупных городах Оренбургской области и Республике Башкортостан.
Доставка по всей территории области осуществляется БЕСПЛАТНО!
Наличие гибкой системы скидок, и предоставление бесплатной доставки удовлетворяют потребности Вашего предприятия в кратчайшие сроки.
Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по телефону: +7 (3532) 48-68-01