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    ООО «ТД «Электрокабель»

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    ИНН: 5907998982

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    Контакты:

    InsideP_2 614047, Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 291, оф. 4

    InsideP_2 +7(342)... Показать телефон

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    ООО «ТД «Электрокабель»

    Наша компания рада предложить вам полный спектр услуг по комплектации ваших предприятий и строящихся объектов кабельно-проводниковой продукцией.

    Более десяти лет активной деятельности позволяют выстроить систему партнерских взаимоотношений, которая представляет собой сочетание высоких стандартов обслуживания и индивидуального подхода к каждому клиенту. Это делает нас выгодным партнером, ориентированным на долгосрочное сотрудничество.

    Наш склад является одним из крупнейших в г.Перми и насчитывает более 2 тыс. номенклатурных позиций.

    Наша компания сотрудничает с известными на всю Россию заводами ООО "Рыбинскабель", ООО "ТД Амурский кабельный завод", ЗАО "Промстройкабель", ОАО "РОССКАТ", ООО "Сарансккабель", ООО "Провод-К". Качество предлагаемой нами продукции документально подтверждается установленным ГОСТом и техническими условиями. Компания предоставляет сертификаты соответствия и пожарной безопасности. Вся без исключения продукция соответствует как Российским, так и международным стандартам качества.


    Основные цели компании:
    • Всестороннее взаимодействие с Заказчиком, понимание его потребностей и целей.
    • Своевременное и полное удовлетворение потребностей Заказчика в качественной продукции.

    Основные принципы работы:
    • Высокое качество оказываемых услуг,
    • Минимальные сроки поставки, отгрузки и отмотки продукции,
    • Индивидуальный подход к каждому клиенту,
    • Лояльная ценовая политика,
    • Гибкая система скидок

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