Наша компания рада предложить вам полный спектр услуг по комплектации ваших предприятий и строящихся объектов кабельно-проводниковой продукцией.

Более десяти лет активной деятельности позволяют выстроить систему партнерских взаимоотношений, которая представляет собой сочетание высоких стандартов обслуживания и индивидуального подхода к каждому клиенту. Это делает нас выгодным партнером, ориентированным на долгосрочное сотрудничество.

Наш склад является одним из крупнейших в г.Перми и насчитывает более 2 тыс. номенклатурных позиций.

Наша компания сотрудничает с известными на всю Россию заводами ООО "Рыбинскабель", ООО "ТД Амурский кабельный завод", ЗАО "Промстройкабель", ОАО "РОССКАТ", ООО "Сарансккабель", ООО "Провод-К". Качество предлагаемой нами продукции документально подтверждается установленным ГОСТом и техническими условиями. Компания предоставляет сертификаты соответствия и пожарной безопасности. Вся без исключения продукция соответствует как Российским, так и международным стандартам качества.





Основные цели компании:





Всестороннее взаимодействие с Заказчиком, понимание его потребностей и целей.

Своевременное и полное удовлетворение потребностей Заказчика в качественной продукции.

Основные принципы работы:







Высокое качество оказываемых услуг,

Минимальные сроки поставки, отгрузки и отмотки продукции,

Индивидуальный подход к каждому клиенту,

Лояльная ценовая политика,

Гибкая система скидок



