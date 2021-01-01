ООО «ТД «Электрокабель»
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ИНН: 5907998982Проверить компанию
Контакты:
614047, Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 291, оф. 4
+7(342)... Показать телефон
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ООО «ТД «Электрокабель»
Наша компания рада предложить вам полный спектр услуг по комплектации ваших предприятий и строящихся объектов кабельно-проводниковой продукцией.
Более десяти лет активной деятельности позволяют выстроить систему партнерских взаимоотношений, которая представляет собой сочетание высоких стандартов обслуживания и индивидуального подхода к каждому клиенту. Это делает нас выгодным партнером, ориентированным на долгосрочное сотрудничество.
Наш склад является одним из крупнейших в г.Перми и насчитывает более 2 тыс. номенклатурных позиций.
Наша компания сотрудничает с известными на всю Россию заводами ООО "Рыбинскабель", ООО "ТД Амурский кабельный завод", ЗАО "Промстройкабель", ОАО "РОССКАТ", ООО "Сарансккабель", ООО "Провод-К". Качество предлагаемой нами продукции документально подтверждается установленным ГОСТом и техническими условиями. Компания предоставляет сертификаты соответствия и пожарной безопасности. Вся без исключения продукция соответствует как Российским, так и международным стандартам качества.
Основные цели компании:
- Всестороннее взаимодействие с Заказчиком, понимание его потребностей и целей.
- Своевременное и полное удовлетворение потребностей Заказчика в качественной продукции.
Основные принципы работы:
- Высокое качество оказываемых услуг,
- Минимальные сроки поставки, отгрузки и отмотки продукции,
- Индивидуальный подход к каждому клиенту,
- Лояльная ценовая политика,
- Гибкая система скидок