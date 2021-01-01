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    ООО «ТД Электроцентр»

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    ИНН: 1655375482

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    Контакты:

    InsideP_2 420111, Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 13а, пом. 17

    InsideP_2 +7(843)... Показать телефон

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    ООО «ТД Электроцентр»

    ООО «ТД Электроцентр»

    Электроцентр - сеть магазинов электротоваров в Казани. 

    Компания "Электроцентр" работает на рынке Казани в области электротехнической продукции с 2000 года 

    и имеет большой опыт по комплектации объектов строительства и промышленности, а также по изготовлению электрощитов любой сложности. 

    За 18 лет работы нашими постоянными клиентами стало большое количество организаций и физических лиц. 

    Мы принимали участие в комплектации объектов "Баскет Холл", "Дворец Спорта", "Центральный Стадион", отель Mirage, РК "Пирамида", 

    жилые комплексы "Панорама" и "Берег", "IKEA", ТК "Тандем", кинотеатр "Родина". 

    Залог нашего успеха - гибкая система скидок, быстрое обслуживание, широкий ассортимент товаров: 

    лампы, люстры, кабель(провод), счетчики, электроинструмент, климатическое оборудование, крепеж, светотехника.

      
    Каталог продукции

    Мы работаем с дизайнерскими группами, поставляем светотехническое оборудование для магазинов, 

    ресторанов и кафе, комплектуем трансформаторные подстанции, принимаем заказы на люстры и светильники. 

    Всегда рады сотрудничеству с электро-монтажными и торговыми организациями.

    Стабильность работы нашей фирмы и устойчивость её отношений с заказчиками обеспечена наличием собственных складских помещений и оптимального товарного запаса. 

    Просторные торговые залы, удобная экспозиция товаров и квалифицированные менеджеры помогут Вам сделать правильный выбор!

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