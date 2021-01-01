ООО «ТД Электроцентр»
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ИНН: 1655375482Проверить компанию
Контакты:
420111, Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 13а, пом. 17
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ООО «ТД Электроцентр»
Электроцентр - сеть магазинов электротоваров в Казани.
Компания "Электроцентр" работает на рынке Казани в области электротехнической продукции с 2000 года
и имеет большой опыт по комплектации объектов строительства и промышленности, а также по изготовлению электрощитов любой сложности.
За 18 лет работы нашими постоянными клиентами стало большое количество организаций и физических лиц.
Мы принимали участие в комплектации объектов "Баскет Холл", "Дворец Спорта", "Центральный Стадион", отель Mirage, РК "Пирамида",
жилые комплексы "Панорама" и "Берег", "IKEA", ТК "Тандем", кинотеатр "Родина".
Залог нашего успеха - гибкая система скидок, быстрое обслуживание, широкий ассортимент товаров:
лампы, люстры, кабель(провод), счетчики, электроинструмент, климатическое оборудование, крепеж, светотехника.
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Мы работаем с дизайнерскими группами, поставляем светотехническое оборудование для магазинов,
ресторанов и кафе, комплектуем трансформаторные подстанции, принимаем заказы на люстры и светильники.
Всегда рады сотрудничеству с электро-монтажными и торговыми организациями.
Стабильность работы нашей фирмы и устойчивость её отношений с заказчиками обеспечена наличием собственных складских помещений и оптимального товарного запаса.
Просторные торговые залы, удобная экспозиция товаров и квалифицированные менеджеры помогут Вам сделать правильный выбор!