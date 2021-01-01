Электроцентр - сеть магазинов электротоваров в Казани.

Компания "Электроцентр" работает на рынке Казани в области электротехнической продукции с 2000 года

и имеет большой опыт по комплектации объектов строительства и промышленности, а также по изготовлению электрощитов любой сложности.

За 18 лет работы нашими постоянными клиентами стало большое количество организаций и физических лиц.

Мы принимали участие в комплектации объектов "Баскет Холл", "Дворец Спорта", "Центральный Стадион", отель Mirage, РК "Пирамида",

жилые комплексы "Панорама" и "Берег", "IKEA", ТК "Тандем", кинотеатр "Родина".

Залог нашего успеха - гибкая система скидок, быстрое обслуживание, широкий ассортимент товаров:

лампы, люстры, кабель(провод), счетчики, электроинструмент, климатическое оборудование, крепеж, светотехника.

Мы работаем с дизайнерскими группами, поставляем светотехническое оборудование для магазинов,

ресторанов и кафе, комплектуем трансформаторные подстанции, принимаем заказы на люстры и светильники.

Всегда рады сотрудничеству с электро-монтажными и торговыми организациями.

Стабильность работы нашей фирмы и устойчивость её отношений с заказчиками обеспечена наличием собственных складских помещений и оптимального товарного запаса.

Просторные торговые залы, удобная экспозиция товаров и квалифицированные менеджеры помогут Вам сделать правильный выбор!