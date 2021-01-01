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    ООО «ТД «Энергия-ДВ»

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    ИНН: 2721156054

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    Контакты:

    InsideP_2 196143, г. Санкт-Петербург, Проспект Юрия Гагарина, д. 34, корпус 6, литер А, пом. 16

    InsideP_2 +7(812)... Показать телефон

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    ООО «ТД «Энергия-ДВ»

    Коротко о нас

    Наша компания на протяжении 12 лет является одним из лидеров на российском рынке по поставкам кабельно-проводниковой и электротехнической продукции. Компания имеет профессиональный опыт в осуществлении комплексных поставок во все регионы страны.

    Имея офисы и складские запасы в Санкт-Петербурге, Хабаровске и Владивостоке, дает возможность работать компании 24 часа в сутки. Спектр предлагаемой продукции: кабельно-проводниковая , арматура для проводов СИП и АС, муфты отечественного и импортного производства (Германия), аксессуары для кабельных линий, изоляторы, разъединители и разрядники, силовые трансформаторы, высоковольтное оборудование для предприятий энергетического комплекса, Российских железных дорог, строительно-монтажных организаций, а также предприятия строительного комплекса. 

    Предприятие имеет склады с подъездными путями, в том числе с железнодорожными, оборудование для размотки, автотранспорт для доставки грузов клиентам.

    Каждый год мы расширяем ассортимент складского запаса, тем самым привлекая новых клиентов. Предлагаем с 2016г к поставке светильники, прожектора, лампы, наконечники, посты, щитовое оборудование, гофро-трубу, автоматы, розетки, выключатели. 


    Почему Вы должны выбрать нас? 


    1. Наличие товара на складе! 
    Наибольшую сложность составляет найти товар в случае экстренного выхода из строя механизма или повреждения ЛЭП. Наш склад в Вашем распоряжении! 

    2. Лучшее качество за меньшие деньги! 
    В последнее время участились случаи поступления на рынок кабельной продукции некачественного товара. А это напрямую влияет не только на надежность работы электрического оборудования, но и на безопасность зданий и сооружений в целом. В нашем ассортименте кабель, муфты и арматура, произведенная в соответствии с утвержденными ТУ и ГОСТам. 
    Внимание! Мы не обещаем самые низкие цены. мы продаем товары, которые способствуют успеху в бизнесе, за разумные деньги. 

    3. Реальные сроки и их соблюдение. 
    Мы не назначаем несбыточных сроков поставки. Но назначенные всегда соблюдаем. К примеру 95% всего нашего ассортимента ВСЕГДА есть на наших складах. 

    4. Гибкая система скидок. 
    Чем больше заказ, тем выше скидка. Но на 5% можно рассчитывать всегда. Несмотря на узкую специализацию, мы не пользуемся уникальностью нашего предложения и не завышаем стоимость товара. вы сами можете в этом убедиться, внимательно изучив наш прайс-лист. 

    5. Оперативное обслуживание
    В бизнесе все происходит быстро. Мы не задерживаем Ваше движение. Быстро предоставляем информацию о товаре и четко ведем заказ. 

    А также, мы можем организовать и провести обучение для Ваших сотрудников по правильному применению материалов для длительной эксплуатации ваших объектов.
      
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    Наши достижения

    "Успех компании в первую очередь зависит от её сотрудников, мы стремимся покорить новые вершины, растем и развиваемся."


    Наши партнеры

    Нашими поставщиками являются крупнейшие заводы России по производству электротехнической продукции ООО «Кама-Кабель»，АО «Сибкабель»，АО «Севкабель»，  АО «Самарская кабельная компания»，АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», ООО «ЭРГ» .

    Наша компания является дилером производителей арматуры для самонесущих изолированных проводов (СИП) для воздушных линий до 1 кВ и 6-35 кВ «ЭнстоРус»， «ТаикоЭлектроникс», «ИнсталлГрупп».

    Предприятие имеет склады с подъездными путями, в том числе с железнодорожными, оборудование для размотки, автотранспорт для доставки грузов клиентам.

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