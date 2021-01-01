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    ООО «ТД «Энергия связи»

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    ИНН: 6318056944

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    Контакты:

    InsideP_2 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Ивана Булкина, д. 84, оф. 39

    InsideP_2 +7(846)... Показать телефон

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    ООО «ТД «Энергия связи»

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    О компании

    ООО "Энергия связи" является крупнейшей компанией по комплексным поставкам кабельно-проводниковой продукции, пассивного сетевого оборудования, комплектующих для строительства и монтажа линий электросвязи и ВОЛС.

    Компанию отличает высокий уровень профессионализма сотрудников и индивидуальный подход в работе с каждым партнером, позволяющий завоевывать и удерживать лидирующие позиции в своей отрасли.

    Компания имеет собственные склады с широким ассортиментом кабельной продукции, поэтому мы всегда рады предложить нашим клиентам кабель из наличия.

    Также готовы отмотать необходимую длину кабеля в короткие сроки.

    Партнёрские отношения с ведущими заводами России и ближнего Зарубежья позволяют нам изготавливать для клиентов самый сложный эксклюзивный кабель в максимально короткие сроки.

    Наши логисты помогут выгодно и быстро организовать доставку заказа в любой регион России, используя автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт.

    Мы предлагаем своим клиентам не только кабельно-проводниковую продукцию, но и профессиональную консультацию относительно того, какой кабель будет оптимальным для использования в конкретной ситуации.

    Мы даём детальное описание и предоставляем всю необходимую сопроводительную документацию на кабельную продукцию, что позволяет нашим клиентам сделать правильный выбор пpи pазмещении заказа.

    Мы уважаем Ваш бизнес, поэтому предлагаем лучшее !


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