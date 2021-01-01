< Назад
< Назад
ООО «ТД «Энергия связи»
Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»
ИНН: 6318056944Проверить компанию
Контакты:
443080, Самарская область, г. Самара, ул. Ивана Булкина, д. 84, оф. 39
+7(846)... Показать телефон
archipo... Показать email
energia... Показать сайт
- О компании
- Контакты
ООО «ТД «Энергия связи»
|Каталог
|Сертификаты
|Контакты
|
О компании
ООО "Энергия связи" является крупнейшей компанией по комплексным поставкам кабельно-проводниковой продукции, пассивного сетевого оборудования, комплектующих для строительства и монтажа линий электросвязи и ВОЛС.
Компанию отличает высокий уровень профессионализма сотрудников и индивидуальный подход в работе с каждым партнером, позволяющий завоевывать и удерживать лидирующие позиции в своей отрасли.
Компания имеет собственные склады с широким ассортиментом кабельной продукции, поэтому мы всегда рады предложить нашим клиентам кабель из наличия.
Также готовы отмотать необходимую длину кабеля в короткие сроки.
Партнёрские отношения с ведущими заводами России и ближнего Зарубежья позволяют нам изготавливать для клиентов самый сложный эксклюзивный кабель в максимально короткие сроки.
Наши логисты помогут выгодно и быстро организовать доставку заказа в любой регион России, используя автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт.
Мы предлагаем своим клиентам не только кабельно-проводниковую продукцию, но и профессиональную консультацию относительно того, какой кабель будет оптимальным для использования в конкретной ситуации.
Мы даём детальное описание и предоставляем всю необходимую сопроводительную документацию на кабельную продукцию, что позволяет нашим клиентам сделать правильный выбор пpи pазмещении заказа.
Мы уважаем Ваш бизнес, поэтому предлагаем лучшее !