О компании



ООО "Энергия связи" является крупнейшей компанией по комплексным поставкам кабельно-проводниковой продукции, пассивного сетевого оборудования, комплектующих для строительства и монтажа линий электросвязи и ВОЛС.



Компанию отличает высокий уровень профессионализма сотрудников и индивидуальный подход в работе с каждым партнером, позволяющий завоевывать и удерживать лидирующие позиции в своей отрасли.



Компания имеет собственные склады с широким ассортиментом кабельной продукции, поэтому мы всегда рады предложить нашим клиентам кабель из наличия.



Также готовы отмотать необходимую длину кабеля в короткие сроки.



Партнёрские отношения с ведущими заводами России и ближнего Зарубежья позволяют нам изготавливать для клиентов самый сложный эксклюзивный кабель в максимально короткие сроки.



Наши логисты помогут выгодно и быстро организовать доставку заказа в любой регион России, используя автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт.



Мы предлагаем своим клиентам не только кабельно-проводниковую продукцию, но и профессиональную консультацию относительно того, какой кабель будет оптимальным для использования в конкретной ситуации.



Мы даём детальное описание и предоставляем всю необходимую сопроводительную документацию на кабельную продукцию, что позволяет нашим клиентам сделать правильный выбор пpи pазмещении заказа.



Мы уважаем Ваш бизнес, поэтому предлагаем лучшее !