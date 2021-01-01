ООО «ТД Энергоальянс»
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ООО «ТД Энергоальянс»
Приоритетным направлением «РосЭнергоАльянс» является торговля кабельно-проводниковыми товарами.
Мы предлагаем потребителю качественный кабель различного профиля, состава и назначения.
В нашем ассортименте представлено большое разнообразие продукции, применяемой для управления и связи, телефонии и компьютерных сетей.
Но безусловный лидер по востребованности - силовой кабель, используемый для передачи электроэнергии от объектов,
где она производится, к пунктам ее потребления.
Именно на продаже кабеля подобного назначения мы и делаем акцент. Без него не обходится прокладка ни одной электросети.
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«РосЭнергоАльянс» — компания с многолетним опытом, специализирующаяся на реализации кабельно-проводниковых изделий различного типа и назначения. Фирма сотрудничает с рядом крупнейших российских и зарубежных предприятий. В число наших поставщиков входят такие производители, как Draka NK Cables FKS, Prysmian Cables, Kabeltechnik, NEXANS, Baude, Novkabel и ряд других. Вся продукция данных брендов прошла обязательную сертификацию и допущена до эксплуатации в РФ. Перечень отечественных партнеров выглядит не менее внушительно и включает «Севкабель-Холдинг», Томский кабельный завод, «КамКабель», «Иркутсккабель», НПП «Спецкабель».
Миссия компании заключается в максимальном расширении перечня предоставляемых услуг. «РосЭнергоАльянс» поставляет кабельно-проводниковые изделия (электрокабели силового и управляющего типа, а также специального назначения), металлический прокат (арматура, труба, уголок, квадрат, круг, профиль, лист, полоса, профнастил и многое другое), товары для строительства, систем водоснабжения и водоотведения.
Предлагаемую компанией продукцию можно приобрести по умеренным ценам. В «РосЭнергоАльянс» работают квалифицированные сотрудники, готовые оказать информационную поддержку по любым вопросам, связанным с подбором и заказом товара требуемых характеристик.
Основные задачи, стоящие перед компанией:
- дальнейшее расширение филиальной сети в России;
- реализация обширного перечня товаров и услуг на наиболее выгодных условиях;
- непрерывное увеличение ассортимента предлагаемой продукции;
- увеличение объемов продаж;
- минимизация сроков, в которые выполняются заказы (включая ускорение доставки);
- совершенствование сервиса и оптимизация взаимодействия с партнерами и заказчиками;
- повышение эффективности корпоративного управления.
«РосЭнергоАльянс» предъявляет неизменно высокие требования не только к своим сотрудникам, но и к компаниям-партнерам. Подобная мера гарантирует повышение результативности работы и соблюдение обязательств перед заказчиками.
Наряду с реализацией кабельно-проводниковой и иной продукции компания предоставляет дополнительные услуги, среди которых:
- консультации менеджеров отдела продаж по характеристикам, комплектации, особенностям и взаимозаменяемости продукции;
- организация транспортировки, включающая отправку товара различными видами транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный);
- электромонтажные и строительные работы;
- предоставление в аренду крупной спецтехники в Санкт-Петербурге;
- демонтаж, скупка и вывоз металлического лома, а также строительного и другого мусора. В распоряжении компании имеется техника, способная вывозить большие объемы металлолома и мусора, оставшиеся после завершения строительства;
- организация демонтажных работ металлических и иных конструкций. Все операции осуществляются в строгом соответствии с требованиями техники безопасности. При выполнении огневых работ обеспечивается надлежащий уровень пожаробезопасности.
Предоставление расширенного перечня услуг является важным конкурентным преимуществом «РосЭнергоАльянс», позволяющим нашим заказчикам снизить издержки и сэкономить время, затрачиваемое на поиск подрядчиков.
Компания нацелена на долгосрочное партнерство и готова предоставить выгодные условия для заказчиков, включающие удобные варианты оплаты, возможность отсрочки платежа, гибкую систему скидок, минимальные расценки на продукцию и услуги. Более детальную информацию Вы можете получить, связавшись с менеджерами «РосЭнергоАльянс».