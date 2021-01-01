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    ООО «ТД Энергоальянс»

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    Контакты:

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    ООО «ТД Энергоальянс»

    Приоритетным направлением «РосЭнергоАльянс» является торговля кабельно-проводниковыми товарами.
    Мы предлагаем потребителю качественный кабель различного профиля, состава и назначения.
    В нашем ассортименте представлено большое разнообразие продукции, применяемой для управления и связи, телефонии и компьютерных сетей.
    Но безусловный лидер по востребованности - силовой кабель, используемый для передачи электроэнергии от объектов, 
    где она производится, к пунктам ее потребления.
    Именно на продаже кабеля подобного назначения мы и делаем акцент. Без него не обходится прокладка ни одной электросети.


      
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    «РосЭнергоАльянс» — компания с многолетним опытом, специализирующаяся на реализации кабельно-проводниковых изделий различного типа и назначения. Фирма сотрудничает с рядом крупнейших российских и зарубежных предприятий. В число наших поставщиков входят такие производители, как Draka NK Cables FKS, Prysmian Cables, Kabeltechnik, NEXANS, Baude, Novkabel и ряд других. Вся продукция данных брендов прошла обязательную сертификацию и допущена до эксплуатации в РФ. Перечень отечественных партнеров выглядит не менее внушительно и включает «Севкабель-Холдинг», Томский кабельный завод, «КамКабель», «Иркутсккабель», НПП «Спецкабель».

    Миссия компании заключается в максимальном расширении перечня предоставляемых услуг. «РосЭнергоАльянс» поставляет кабельно-проводниковые изделия (электрокабели силового и управляющего типа, а также специального назначения), металлический прокат (арматура, труба, уголок, квадрат, круг, профиль, лист, полоса, профнастил и многое другое), товары для строительства, систем водоснабжения и водоотведения.

    Предлагаемую компанией продукцию можно приобрести по умеренным ценам. В «РосЭнергоАльянс» работают квалифицированные сотрудники, готовые оказать информационную поддержку по любым вопросам, связанным с подбором и заказом товара требуемых характеристик.

    Основные задачи, стоящие перед компанией:
       
    - дальнейшее расширение филиальной сети в России;
    - реализация обширного перечня товаров и услуг на наиболее выгодных условиях;
    - непрерывное увеличение ассортимента предлагаемой продукции;
    - увеличение объемов продаж;
    - минимизация сроков, в которые выполняются заказы (включая ускорение доставки);
    - совершенствование сервиса и оптимизация взаимодействия с партнерами и заказчиками;
    - повышение эффективности корпоративного управления.
       

    «РосЭнергоАльянс» предъявляет неизменно высокие требования не только к своим сотрудникам, но и к компаниям-партнерам. Подобная мера гарантирует повышение результативности работы и соблюдение обязательств перед заказчиками.


    Наряду с реализацией кабельно-проводниковой и иной продукции компания предоставляет дополнительные услуги, среди которых:
       
    - консультации менеджеров отдела продаж по характеристикам, комплектации, особенностям и взаимозаменяемости продукции;
    - организация транспортировки, включающая отправку товара различными видами транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный);
    - электромонтажные и строительные работы;
    - предоставление в аренду крупной спецтехники в Санкт-Петербурге;
    - демонтаж, скупка и вывоз металлического лома, а также строительного и другого мусора. В распоряжении компании имеется техника, способная вывозить большие объемы металлолома и мусора, оставшиеся после завершения строительства;
    - организация демонтажных работ металлических и иных конструкций. Все операции осуществляются в строгом соответствии с требованиями техники безопасности. При выполнении огневых работ обеспечивается надлежащий уровень пожаробезопасности.


    Предоставление расширенного перечня услуг является важным конкурентным преимуществом «РосЭнергоАльянс», позволяющим нашим заказчикам снизить издержки и сэкономить время, затрачиваемое на поиск подрядчиков.

    Компания нацелена на долгосрочное партнерство и готова предоставить выгодные условия для заказчиков, включающие удобные варианты оплаты, возможность отсрочки платежа, гибкую систему скидок, минимальные расценки на продукцию и услуги. Более детальную информацию Вы можете получить, связавшись с менеджерами «РосЭнергоАльянс».



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