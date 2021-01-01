



ООО "ТД ГЕРМЕС" - Оптовая продажа кабельно-проводниковой продукции



Это коллектив профессионалов кабельной отрасли, с большим опытом работы на рынке кабельно-проводниковой и электротехнической продукции.

За это время наша организация заслужила серьёзный авторитет у предприятий из различных областей промышленности.

В число наших постоянных клиентов входят как государственные заказчики, так и частные организации.

Внимательное отношение к клиентам позволяет выстраивать гибкую ценовую политику и индивидуальный подход.

Благодаря тесным и долголетним партнерским отношениям с ведущими кабельными заводами России, мы предлагаем Вам широкий спектр кабельной продукции производства ООО «ГК «Севкабель», ООО «Завод Москабель», ООО «Сарансккабель», АО «Завод Энергокабель», ООО "Холдинг кабельный "Альянс"(АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», АО «Сибкабель», АО «Уралкабель» и ПАО «НИКИ»), ООО « Камский кабель", ООО "ТД "Умкомтех", ООО «Рыбинсккабель» и др.

Именно большой выбор поставщиков позволяет нам вне зависимости от сезона иметь широкий ассортимент поставляемой продукции.

Своей главной задачей и целью мы обозначили следующие приоритеты: обеспечение максимально хорошего сервиса и оказание широкого спектра услуг потребителям. Основу поставок составляют изделия АО "Электрокабель" Кольчугинский завод".

Находясь в одном городе на небольшом расстоянии от предприятия производителя кабелей и проводов, наша фирма имеет возможность согласовывать с заводом пожелания и особые требования заказчиков, осуществлять контроль за производством и отгрузкой готовой продукции, оперативно решать вопросы по доставке автомобильным транспортом.



