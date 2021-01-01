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    ООО ТД «Кабельный Альянс»

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    ИНН: 7801315439

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    Контакты:

    InsideP_2 199034, г. Санкт-Петербург, линия 17-Я. В.О., д. 4-6, литер е, пом.оф. 1нт417-1

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    ООО ТД «Кабельный Альянс»

    ООО Торговый Дом «Кабельный Альянс» специализируется на поставках кабельно-проводниковой продукции. Мы работаем на рынке с 2016 года, реализуя кабель, производимый на заводах ООО «Холдинг Кабельный альянс» – это АО «Электрокабель» Кольчугинский завод (г. Кольчугино), АО «Сибкабель» (г. Томск), АО «Уралкабель» (г. Екатеринбург) и ПАО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторской и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством».

    Наша продукция востребована во многих областях – судостроительной и авиастроительной отраслях, нефтяной промышленности, на вагоноремонтных предприятиях, а также в горнорудной и энергетической сфере. Наша компания аккредитована для поставки кабеля на крупнейшие предприятия, такие как Транснефть или Россети.

    Наши преимущества:
    • гарантированно высокое качество кабельно-проводниковой продукции, подтверждаемое сертификатами; 
    • всегда в наличии кабель, провод и шнуры для любых сфер и отраслей – более 150000 маркоразмеров;
    • система менеджмента качества заводов Холдинга согласно международному стандарту ISO 9001-2015;
    • быстрая доставка надёжными и проверенными транспортными компаниями;
    • предоставляем возможность самовывоза кабеля со складов;
    • имеются аккредитации на всех электронных площадках для участия в тендерах;
    • продукция соответствует требованиям Российского Морского Регистра Судоходства и Российского Речного Регистра,
    • отвечает стандартам качества железнодорожного машиностроения (IRS);
    • наличие лицензии на производство кабельной продукции для атомных электростанций.


    ООО Торговый Дом «Кабельный Альянс» – поставщик сертифицированной кабельной продукции, не уступающей по свойствам и характеристикам импортным аналогам

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