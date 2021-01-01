ООО Торговый Дом «Кабельный Альянс»

специализируется на поставках кабельно-проводниковой продукции. Мы работаем на рынке с 2016 года, реализуя кабель, производимый на заводах ООО «Холдинг Кабельный альянс» – это АО «Электрокабель» Кольчугинский завод (г. Кольчугино), АО «Сибкабель» (г. Томск), АО «Уралкабель» (г. Екатеринбург) и ПАО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторской и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством».





Наша продукция востребована во многих областях – судостроительной и авиастроительной отраслях, нефтяной промышленности, на вагоноремонтных предприятиях, а также в горнорудной и энергетической сфере. Наша компания аккредитована для поставки кабеля на крупнейшие предприятия, такие как Транснефть или Россети.

Наши преимущества:

гарантированно высокое качество кабельно-проводниковой продукции, подтверждаемое сертификатами;

всегда в наличии кабель, провод и шнуры для любых сфер и отраслей – более 150000 маркоразмеров;

система менеджмента качества заводов Холдинга согласно международному стандарту ISO 9001-2015;

быстрая доставка надёжными и проверенными транспортными компаниями;

предоставляем возможность самовывоза кабеля со складов;

имеются аккредитации на всех электронных площадках для участия в тендерах;

продукция соответствует требованиям Российского Морского Регистра Судоходства и Российского Речного Регистра,

отвечает стандартам качества железнодорожного машиностроения (IRS);

наличие лицензии на производство кабельной продукции для атомных электростанций.

ООО Торговый Дом «Кабельный Альянс» – поставщик сертифицированной кабельной продукции, не уступающей по свойствам и характеристикам импортным аналогам