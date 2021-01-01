Общество с ограниченной ответственностью «Техкомплект» - это стабильно развивающаяся организация, которая обладает большим опытом поставок насосного оборудования, электродвигателей, кабельно-проводниковой продукции и товаров технического назначения на предприятия промышленной и нефтегазодобывающей отрасли России и Республики Казахстан.





Гибкий подход и высокий профессионализм сотрудников компании позволяет оперативно решать поставленные задачи, точно находить оптимальные и своевременные решения, что в сочетании с высоким качеством продукции лучших европейских и российских производителей образует оптимальное сочетание, ожидаемое нашими уважаемыми партнёрами. В рамках долгосрочной работы готовы к выполнению гибких условий: отсрочка платежа, поставка в любую точку России, Республике Казахстан и Киргизии согласно «Incoterms-2010». Наша задача – быстро и надежно обеспечить наших клиентов необходимым ассортиментом качественной продукции с минимальными издержками, обеспечив доставку точно в срок.



Длительное партнерство на взаимовыгодных условиях - наша главная цель!