ООО «Техкомплект»
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ИНН: 5503219091Проверить компанию
Контакты:
644033, Омская область, г. Омск, ул. 1.-Я. Затонская, д. 1, к. 1
+7(3812... Показать телефон
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ООО «Техкомплект»
Общество с ограниченной ответственностью «Техкомплект» - это стабильно развивающаяся организация, которая обладает большим опытом поставок насосного оборудования, электродвигателей, кабельно-проводниковой продукции и товаров технического назначения на предприятия промышленной и нефтегазодобывающей отрасли России и Республики Казахстан.
Гибкий подход и высокий профессионализм сотрудников компании позволяет оперативно решать поставленные задачи, точно находить оптимальные и своевременные решения, что в сочетании с высоким качеством продукции лучших европейских и российских производителей образует оптимальное сочетание, ожидаемое нашими уважаемыми партнёрами. В рамках долгосрочной работы готовы к выполнению гибких условий: отсрочка платежа, поставка в любую точку России, Республике Казахстан и Киргизии согласно «Incoterms-2010». Наша задача – быстро и надежно обеспечить наших клиентов необходимым ассортиментом качественной продукции с минимальными издержками, обеспечив доставку точно в срок.
Длительное партнерство на взаимовыгодных условиях - наша главная цель!