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ООО «Технолайт-Электро»
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ИНН: 7602119380Проверить компанию
Контакты:
150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Базовая, д. 2, литера а, пом. 39
+7(485)... Показать телефон
snab2@t... Показать email
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- О компании
- Контакты
ООО «Технолайт-Электро»
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Группа компаний «ТЕХНОЛАЙТ», динамично развивающаяся бизнес-структура, работающая на
электротехническом рынке Ярославской области и близлежащих регионов с 2006 года.
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За время существования нашей организации мы добились устойчивого положения на рынке и наладили продуктивные и
долгосрочные связи, как с производителями кабеля и электротехники, так и с огромным количеством клиентов-партнеров.
Вместе мы пережили периоды спадов и подъемов в экономике нашей Родины, и уверены, что получили репутацию надежного и ответственного поставщика.
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Являясь командой высококлассных специалистов, понимающих реальные тенденции и требования рынка, мы придерживаемся комплексного подхода к
обеспечению промышленных и гражданских объектов качественными, современными и доступными электроматериалами по конкурентным ценам.
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На сегодняшний день, заботясь о Вашем удобстве, мы рады предложить следующий перечень услуг:
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Несомненно, сотрудничество с нами принесет Вам положительный экономический эффект!