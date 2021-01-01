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    ООО «Технолайт-Электро»

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    ИНН: 7602119380

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    Контакты:

    InsideP_2 150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Базовая, д. 2, литера а, пом. 39

    InsideP_2 +7(485)... Показать телефон

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    ООО «Технолайт-Электро»

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    Группа компаний «ТЕХНОЛАЙТ», динамично развивающаяся бизнес-структура, работающая на
    электротехническом рынке Ярославской области и близлежащих регионов с 2006 года.
         
    За время существования нашей организации мы добились устойчивого положения на рынке и наладили продуктивные и
    долгосрочные связи, как с производителями кабеля и электротехники, так и с огромным количеством клиентов-партнеров.
    Вместе мы пережили периоды спадов и подъемов в экономике нашей Родины, и уверены, что получили репутацию надежного и ответственного поставщика.
     
    Являясь командой высококлассных специалистов, понимающих реальные тенденции и требования рынка, мы придерживаемся комплексного подхода к
    обеспечению промышленных и гражданских объектов качественными, современными и доступными электроматериалами по конкурентным ценам.
     

    На сегодняшний день, заботясь о Вашем удобстве, мы рады предложить следующий перечень услуг:

    • Квалифицированную консультацию
    • Комплексную поставку кабельно-проводниковой, светотехнической и электротехнической продукции широкого спектра со склада в г. Ярославль.
    • Поставку непрофильных материалов, для наиболее полной обработки и закрытия заявки наших партнеров.
    • Сборку электро-щитового оборудования по стандартным схемам и схемам заказчика.
    • Электромонтажные работы.
    • Короткие сроки выполнения заказа с возможностью доставки продукции на объекты
     


    Несомненно, сотрудничество с нами принесет Вам положительный экономический эффект!




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