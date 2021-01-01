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ООО «ТК Бэлл»
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ИНН: 5404091852Проверить компанию
Контакты:
630052, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 87, к. 1, пом. 4
+7(383)... Показать телефон
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ООО «ТК Бэлл»
Компания «БЭЛЛ» предлагает широкий ассортимент и доступные цены на электротехническую продукцию:
- Шкафы,боксы и принадлежности к ним;
- Системы прокладки кабеля;
- Электроустановочные изделия;
- Щитовое оборудование;
- Источники света;
- Светотехнические изделия;
- Кабельно-проводниковая продукция;
- Климатическая техника;
- Низковольтное оборудование;
- Системы прокладки кабеля;
- Электроустановочные изделия;
- Щитовое оборудование;
- Источники света;
- Светотехнические изделия;
- Кабельно-проводниковая продукция;
- Климатическая техника;
- Низковольтное оборудование;
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