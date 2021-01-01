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    ООО «ТК Бэлл»

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    ИНН: 5404091852

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    Контакты:

    InsideP_2 630052, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 87, к. 1, пом. 4

    InsideP_2 +7(383)... Показать телефон

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    ООО «ТК Бэлл»

    ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ БЭЛЛ"

    Компания «БЭЛЛ» предлагает широкий ассортимент и доступные цены на электротехническую продукцию: 


    - Шкафы,боксы и принадлежности к ним;
    - Системы прокладки кабеля;
    - Электроустановочные изделия;
    - Щитовое оборудование;
    - Источники света;
    - Светотехнические изделия;
    - Кабельно-проводниковая продукция;
    - Климатическая техника;
    - Низковольтное оборудование;

      
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