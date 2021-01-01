    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики
    < Назад

    ООО «ТКС»

    Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»

    ИНН: 2311165714

    Проверить компанию

    Контакты:

    InsideP_2 350029, Краснодарский край, г. Краснодар, туп. Круглика, д. 4

    InsideP_2 +7(861)... Показать телефон

    InsideP_2 horin@t... Показать email

    InsideP_2 http://... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ООО «ТКС»

    ООО «ТКС»


    Свою деятельность компания «ТКС» осуществляет уже более пяти лет в Южном, Северо-Кавказском и Поволжском Федеральных округах РФ. 

    Нашими партнерами являются крупнейшие производители электротехнического и светотехнического оборудования, энергосбытовые, строительные, оптовые и мелкооптовые торговые организации. 

    Отгрузка продукции нашим Клиентам производится ведущими транспортными компаниями, что позволяет своевременно удовлетворить потребности наших клиентов в любой точке России. 

    Наша компания является поставщиком электрооборудования высокого, среднего и низкого напряжения ведущих отечественных и мировых производителей, это: 

    - трансформаторы;
    - счетчики электроэнергии
    - кабельная продукция;
    - низковольтное оборудование;
    - светотехника;
    - высоковольтное оборудование.
    - установочные изделия

      
    Каталог товаров

    Многолетний опыт поставок электрооборудования позволил вывести сотрудничество с Заказчиком на уровень оказания комплекса услуг по решению энергообеспечения на всех стадиях:

    - проектирование,
    - поставка оборудования,
    - монтаж электрооборудования;
    - подача напряжения.

    Это позволяет максимально полно учесть особенности и индивидуальные требования Заказчика, при решении вопроса энергоснабжения. 


    Главным приоритетом работы компании с клиентами является:

    - качество поставляемой продукции;
    - индивидуальный подход к снабжению каждого объекта;
    - эффективность обработки заявок;
    - низкие цены и удобство получение заказа.

    < Назад