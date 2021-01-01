ООО «ТКС»
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ИНН: 2311165714Проверить компанию
Контакты:
350029, Краснодарский край, г. Краснодар, туп. Круглика, д. 4
+7(861)... Показать телефон
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ООО «ТКС»
Свою деятельность компания «ТКС» осуществляет уже более пяти лет в Южном, Северо-Кавказском и Поволжском Федеральных округах РФ.
Нашими партнерами являются крупнейшие производители электротехнического и светотехнического оборудования, энергосбытовые, строительные, оптовые и мелкооптовые торговые организации.
Отгрузка продукции нашим Клиентам производится ведущими транспортными компаниями, что позволяет своевременно удовлетворить потребности наших клиентов в любой точке России.
Наша компания является поставщиком электрооборудования высокого, среднего и низкого напряжения ведущих отечественных и мировых производителей, это:
- счетчики электроэнергии
- кабельная продукция;
- низковольтное оборудование;
- светотехника;
- высоковольтное оборудование.
- установочные изделия
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Многолетний опыт поставок электрооборудования позволил вывести сотрудничество с Заказчиком на уровень оказания комплекса услуг по решению энергообеспечения на всех стадиях:
- проектирование,
- поставка оборудования,
- монтаж электрооборудования;
- подача напряжения.
Это позволяет максимально полно учесть особенности и индивидуальные требования Заказчика, при решении вопроса энергоснабжения.
Главным приоритетом работы компании с клиентами является:
- качество поставляемой продукции;
- индивидуальный подход к снабжению каждого объекта;
- эффективность обработки заявок;
- низкие цены и удобство получение заказа.