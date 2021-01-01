



Свою деятельность компания «ТКС» осуществляет уже более пяти лет в Южном, Северо-Кавказском и Поволжском Федеральных округах РФ.

Нашими партнерами являются крупнейшие производители электротехнического и светотехнического оборудования, энергосбытовые, строительные, оптовые и мелкооптовые торговые организации.

Отгрузка продукции нашим Клиентам производится ведущими транспортными компаниями, что позволяет своевременно удовлетворить потребности наших клиентов в любой точке России.

Наша компания является поставщиком электрооборудования высокого, среднего и низкого напряжения ведущих отечественных и мировых производителей, это:

- трансформаторы;

- счетчики электроэнергии

- кабельная продукция;

- низковольтное оборудование;

- светотехника;

- высоковольтное оборудование.

- установочные изделия

Многолетний опыт поставок электрооборудования позволил вывести сотрудничество с Заказчиком на уровень оказания комплекса услуг по решению энергообеспечения на всех стадиях:

- проектирование,

- поставка оборудования,

- монтаж электрооборудования;

- подача напряжения.

Это позволяет максимально полно учесть особенности и индивидуальные требования Заказчика, при решении вопроса энергоснабжения.





Главным приоритетом работы компании с клиентами является:

- качество поставляемой продукции;

- индивидуальный подход к снабжению каждого объекта;

- эффективность обработки заявок;

- низкие цены и удобство получение заказа.



