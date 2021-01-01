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ООО «ТоргКабель»
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ИНН: 2130193100Проверить компанию
Контакты:
428022, Чувашская республика, г. Чебоксары, проезд Хозяйственный, д. 3, оф. 6
+7(835)... Показать телефон
osp21-6... Показать email
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ООО «ТоргКабель»
Компания «ТоргКабель»
Официальный дилер завода АО «Марпосадкабель».
Мы предлагаем Вам полный спектр кабельно-проводниковой продукции электроизоляционные материалы по оптимальным ценам и высокого качества.
ООО «ТоргКабель» - это комплексный поставщик кабельно-проводниковой продукции и электроизоляционного материала.
Широкий ассортимент реализуемого товара, оптимальные цены при высоком качестве, индивидуальный подход позволяют нашей организации удовлетворить различные категории потребителей.
Вся продукция сертифицирована
Официальный дилер завода АО «Марпосадкабель».
Мы предлагаем Вам полный спектр кабельно-проводниковой продукции электроизоляционные материалы по оптимальным ценам и высокого качества.
ООО «ТоргКабель» - это комплексный поставщик кабельно-проводниковой продукции и электроизоляционного материала.
Широкий ассортимент реализуемого товара, оптимальные цены при высоком качестве, индивидуальный подход позволяют нашей организации удовлетворить различные категории потребителей.
Вся продукция сертифицирована