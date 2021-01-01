Компания «ТоргКабель»

Официальный дилер завода АО «Марпосадкабель».

Мы предлагаем Вам полный спектр кабельно-проводниковой продукции электроизоляционные материалы по оптимальным ценам и высокого качества.



ООО «ТоргКабель» - это комплексный поставщик кабельно-проводниковой продукции и электроизоляционного материала.



Широкий ассортимент реализуемого товара, оптимальные цены при высоком качестве, индивидуальный подход позволяют нашей организации удовлетворить различные категории потребителей.



Вся продукция сертифицирована