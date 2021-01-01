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    ООО «ТоргКабель»

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    ИНН: 2130193100

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    Контакты:

    InsideP_2 428022, Чувашская республика, г. Чебоксары, проезд Хозяйственный, д. 3, оф. 6

    InsideP_2 +7(835)... Показать телефон

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    ООО «ТоргКабель»

    Компания «ТоргКабель»
    Официальный дилер завода АО «Марпосадкабель».
    Мы предлагаем Вам полный спектр кабельно-проводниковой продукции электроизоляционные материалы по оптимальным ценам и высокого качества.

    ООО «ТоргКабель» - это комплексный поставщик кабельно-проводниковой продукции и электроизоляционного материала.

    Широкий ассортимент реализуемого товара, оптимальные цены при высоком качестве, индивидуальный подход позволяют нашей организации удовлетворить различные категории потребителей.

    Вся продукция сертифицирована
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