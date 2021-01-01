ООО «ТПК Диодор»
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ИНН: 4345480757Проверить компанию
Контакты:
610035, Кировская область, г. Киров, ул. Сурикова, д. 19, оф. 433
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ООО «ТПК Диодор»
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Компания №1 в России
Ведущая компания на рынке производства
неизолированных проводов и поставки
качественной кабельно-проводниковой продукции.
Компания «Диодор» на протяжении 20 лет занимается производством неизолированных проводов и комплексной поставкой КПП.
Базовые навыки организаторов и работников компании, производящих ранее алюминиевое сырье для кабельной отрасли и производящих непосредственно КП на крупных предприятиях РФ, способствовали развитию зрелости и опыта производственной фирмы, а главное, развитию и созданию конкурентных преимуществ. Наша продукция пользуется спросом у представителей газовой промышленности, нефтяников, энергетиков.
Важной целью нашей компании является удовлетворение потребностей клиента, создание благоприятных условий для сотрудничества, компромисс в ценообразовании, развитие производства и увеличение продаж через партнерство.