







Компания №1 в России

Ведущая компания на рынке производства

неизолированных проводов и поставки

качественной кабельно-проводниковой продукции.







Компания «Диодор» на протяжении 20 лет занимается производством неизолированных проводов и комплексной поставкой КПП.

Базовые навыки организаторов и работников компании, производящих ранее алюминиевое сырье для кабельной отрасли и производящих непосредственно КП на крупных предприятиях РФ, способствовали развитию зрелости и опыта производственной фирмы, а главное, развитию и созданию конкурентных преимуществ. Наша продукция пользуется спросом у представителей газовой промышленности, нефтяников, энергетиков.

Важной целью нашей компании является удовлетворение потребностей клиента, создание благоприятных условий для сотрудничества, компромисс в ценообразовании, развитие производства и увеличение продаж через партнерство.



