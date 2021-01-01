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    ООО «ТПК Диодор»

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    ИНН: 4345480757

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    Контакты:

    InsideP_2 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Сурикова, д. 19, оф. 433

    InsideP_2 +7(833)... Показать телефон

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    ООО «ТПК Диодор»



      Компания №1 в России
    Ведущая компания на рынке производства
    неизолированных проводов и поставки
    качественной кабельно-проводниковой продукции.


    Компания «Диодор» на протяжении 20 лет занимается производством неизолированных проводов и комплексной поставкой КПП.

    Базовые навыки организаторов и работников компании, производящих ранее алюминиевое сырье для кабельной отрасли и производящих непосредственно КП на крупных предприятиях РФ, способствовали развитию зрелости и опыта производственной фирмы, а главное, развитию и созданию конкурентных преимуществ. Наша продукция пользуется спросом у представителей газовой промышленности, нефтяников, энергетиков.

    Важной целью нашей компании является удовлетворение потребностей клиента, создание благоприятных условий для сотрудничества, компромисс в ценообразовании, развитие производства и увеличение продаж через партнерство.




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