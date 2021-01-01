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ООО «Трансэлектро-ТТР»
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ИНН: 2721191965Проверить компанию
Контакты:
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2, оф. 34
+7(421)... Показать телефон
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ООО «Трансэлектро-ТТР»
ООО «Трансэлектро-Территориальный торговый район» – организация (торговая система), поставляющая в регионы Восточного побережья РФ кабельно-проводниковую, электротехническую и другие виды сложной технической продукции.
Объединение ценовой, информационной и логистической баз в единую торговую систему биржевого типа позволяет нам исполнять сделки-заказы клиентов оптимально.
Отдельные необходимые сведения банка данных могут быть предоставлены нашим клиентам, партнерам, поставщикам, транспортным компаниям и другим заинтересованным лицам в качестве аналитической информации.
География поставок:
- Восточное побережье:
Сахалин, Камчатка, Магадан, Чукотка, Приморье, Хабаровский край. Якутия, Забайкалье, Бурятия, ЕАО, Амурская область, Тыва.Отгрузка продукции производится из наличия в Хабаровске, Уссурийске, Москве, Новосибирске, Иркутске, Перми, Санкт-Петербурге и в городах Юга России. В том числе осуществляются прямые транзитные поставки непосредственно до клиентов.
Объемы поставок любые, начиная с самых малых.
Доставка продукции до получателя осуществляется через транспортные компании, и в отдельных случаях силами ООО «Трансэлектро-ТТР». Мы регулярно проводим мониторинг транспортных компаний для совершенствования транспортной логистики.
Вопросы преференций, скидок, условий оплаты решаются оперативно.
ООО «Трансэлектро-ТТР» является поставщиком продукции дальневосточных производителей в западные регионы Родины.
ООО «Трансэлектро-ТТР» убежденный дальневосточник и добросовестный плательщик налогов.
Объединение ценовой, информационной и логистической баз в единую торговую систему биржевого типа позволяет нам исполнять сделки-заказы клиентов оптимально.
Отдельные необходимые сведения банка данных могут быть предоставлены нашим клиентам, партнерам, поставщикам, транспортным компаниям и другим заинтересованным лицам в качестве аналитической информации.
География поставок:
- Восточное побережье:
Сахалин, Камчатка, Магадан, Чукотка, Приморье, Хабаровский край. Якутия, Забайкалье, Бурятия, ЕАО, Амурская область, Тыва.Отгрузка продукции производится из наличия в Хабаровске, Уссурийске, Москве, Новосибирске, Иркутске, Перми, Санкт-Петербурге и в городах Юга России. В том числе осуществляются прямые транзитные поставки непосредственно до клиентов.
Объемы поставок любые, начиная с самых малых.
Доставка продукции до получателя осуществляется через транспортные компании, и в отдельных случаях силами ООО «Трансэлектро-ТТР». Мы регулярно проводим мониторинг транспортных компаний для совершенствования транспортной логистики.
Вопросы преференций, скидок, условий оплаты решаются оперативно.
ООО «Трансэлектро-ТТР» является поставщиком продукции дальневосточных производителей в западные регионы Родины.
ООО «Трансэлектро-ТТР» убежденный дальневосточник и добросовестный плательщик налогов.