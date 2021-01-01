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    ООО «Трансэлектро-ТТР»

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    ИНН: 2721191965

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    Контакты:

    InsideP_2 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2, оф. 34

    InsideP_2 +7(421)... Показать телефон

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    ООО «Трансэлектро-ТТР»

    ООО «Трансэлектро-Территориальный торговый район» – организация (торговая система), поставляющая в регионы Восточного побережья РФ кабельно-проводниковую, электротехническую и другие виды сложной технической продукции. 
    Объединение ценовой, информационной и логистической баз в единую торговую систему биржевого типа позволяет нам исполнять сделки-заказы клиентов оптимально.  
    Отдельные необходимые сведения банка данных могут быть предоставлены нашим клиентам, партнерам, поставщикам, транспортным компаниям и другим заинтересованным лицам в качестве аналитической информации. 
    География поставок:
    - Восточное побережье: 
    Сахалин, Камчатка, Магадан, Чукотка, Приморье, Хабаровский край. Якутия, Забайкалье, Бурятия, ЕАО, Амурская область, Тыва.Отгрузка продукции производится из наличия в Хабаровске, Уссурийске, Москве, Новосибирске, Иркутске, Перми, Санкт-Петербурге и в городах Юга России. В том числе осуществляются прямые транзитные поставки непосредственно до клиентов. 
    Объемы поставок любые, начиная с самых малых. 
    Доставка продукции до получателя осуществляется через транспортные компании, и в отдельных случаях силами ООО «Трансэлектро-ТТР». Мы регулярно проводим мониторинг транспортных компаний для совершенствования транспортной логистики.  
    Вопросы преференций, скидок, условий оплаты решаются оперативно. 
    ООО «Трансэлектро-ТТР» является поставщиком продукции дальневосточных производителей в западные регионы Родины. 
    ООО «Трансэлектро-ТТР» убежденный дальневосточник и добросовестный плательщик налогов.

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