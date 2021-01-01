ООО «Трансэлектро-Территориальный торговый район» – организация (торговая система), поставляющая в регионы Восточного побережья РФ кабельно-проводниковую, электротехническую и другие виды сложной технической продукции.

Объединение ценовой, информационной и логистической баз в единую торговую систему биржевого типа позволяет нам исполнять сделки-заказы клиентов оптимально.

Отдельные необходимые сведения банка данных могут быть предоставлены нашим клиентам, партнерам, поставщикам, транспортным компаниям и другим заинтересованным лицам в качестве аналитической информации.

География поставок:

- Восточное побережье:

Сахалин, Камчатка, Магадан, Чукотка, Приморье, Хабаровский край. Якутия, Забайкалье, Бурятия, ЕАО, Амурская область, Тыва. Отгрузка продукции производится из наличия в Хабаровске, Уссурийске, Москве, Новосибирске, Иркутске, Перми, Санкт-Петербурге и в городах Юга России. В том числе осуществляются прямые транзитные поставки непосредственно до клиентов.

Объемы поставок любые, начиная с самых малых.

Доставка продукции до получателя осуществляется через транспортные компании, и в отдельных случаях силами ООО «Трансэлектро-ТТР». Мы регулярно проводим мониторинг транспортных компаний для совершенствования транспортной логистики.

Вопросы преференций, скидок, условий оплаты решаются оперативно.

ООО «Трансэлектро-ТТР» является поставщиком продукции дальневосточных производителей в западные регионы Родины.

ООО «Трансэлектро-ТТР» убежденный дальневосточник и добросовестный плательщик налогов.



