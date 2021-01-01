Основное направление деятельности компании - оптовая торговля кабелем и электро-товарами. У нас вы можете купить кабель, провод, металлорукав, удлинители, кабельный канал, шкафы установочные, боксы, трубы гофрированные ПВХ ПНД, автоматику АВВ, розетки, клемники, арматуру СИП и другу сопутствующую электротехническую продукцию.





Компания основана в 2007 году, имеет старые связи с крупнейшими заводами: ОАО "НП "Подольсккабель" (г. Подольск) ,

ООО «Конкорд»

(г.Смоленск), ООО

"ТД Севкабель"

(г. Москва),

ЗАО "Людиновокабель

" (г. Людиново), ООО ТД Электрокабель НН (г. Нижний новгород),

ООО НПП «Спецкабель»

(г. Москва), ООО «ТД Паритет» (г. Подольск), Автопровод(РБ г. Щучин). Представлена электротехническая продукция торговых марок

"Legrand" Valena, "ABB", Schneider electric, "WAGO", "BLOXX", "Feron","CABLINK", "CAVEL", "TEKFOR", "Vi-ko"

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- Возможна поставка высоковольтного оборудования.







- Широкий ассортимент, который постоянно обновляется.







Высокое качество продукции, Низкие цены!!!

Удобное месторасположение, подъезд! Склад и офис расположены на одной территории в г. Подольск 15км от МКАД по Симферопольскому шоссе

Имеется собственный парк грузового автотранспорта, осуществляем доставку продукции по Москве и Московской области, отправку продукции в регионы осуществляем через крупные транспортные компании или ЖД Перевозками.





Учитывая пожелания наших клиентов, мы поддерживаем на нашем складе необходимый товарный запас как традиционных марок силового кабеля, радиочастотного кабеля так и сложные кабели крупных сечений.





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Индивидуальный подход к клиентам.

- Быстрое обслуживание, надежное партнерство!!!