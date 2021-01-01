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ООО «ТрейдЭнергоГрупп»
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ИНН: 7710966313Проверить компанию
Контакты:
129085, г. Москва, б-р Звёздный, д. 21, строение 1, эт 4 пом. i ком 11б
torg2@t... Показать email
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ООО «ТрейдЭнергоГрупп»
Компания ООО «ТрэйдЭнерго» это современное, динамично развивающееся с 2008 года предприятие, специализирующееся на поставках кабельно-проводниковой и электротехнической продукции, также осуществляет сборку щитового оборудования и электромонтажных работах.
Качество нашей продукции и работ соответствует установленным ГОСТам и техническим условиям.
Поставки осуществляются с собственного склада в г. Люберцы и напрямую со складов заводов.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ:
Внимательно оценивая ситуацию на рынке производителей кабельной и электротехнической продукции, мы формируем для наших Клиентов лучшие предложения, как с точки зрения цены, так и с точки зрения сроков изготовления, гарантии соответствия заявленным характеристикам, условий оплаты и т.д.
Мы постоянно работаем над увеличением наших возможностей и привлекаем к сотрудничеству ведущих российских производителей кабельной и электротехнической продукции. На сегодняшний день наша Компания является дилером (дистрибьютором) нескольких кабельных заводов, а также Компания имеет возможность поставки продукции любого производителя кабельной и электротехнической продукции.
Для достижения цели ООО «ТрэйдЭнерго» успешно решает следующие задачи:
Качество нашей продукции и работ соответствует установленным ГОСТам и техническим условиям.
Поставки осуществляются с собственного склада в г. Люберцы и напрямую со складов заводов.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ:
Внимательно оценивая ситуацию на рынке производителей кабельной и электротехнической продукции, мы формируем для наших Клиентов лучшие предложения, как с точки зрения цены, так и с точки зрения сроков изготовления, гарантии соответствия заявленным характеристикам, условий оплаты и т.д.
Мы постоянно работаем над увеличением наших возможностей и привлекаем к сотрудничеству ведущих российских производителей кабельной и электротехнической продукции. На сегодняшний день наша Компания является дилером (дистрибьютором) нескольких кабельных заводов, а также Компания имеет возможность поставки продукции любого производителя кабельной и электротехнической продукции.
Для достижения цели ООО «ТрэйдЭнерго» успешно решает следующие задачи:
- Расширяет предлагаемый ассортимент продукции;
- Предлагает конкурентоспособные цены;
- Сокращает сроки исполнения заказов;
- Совершенствует систему обслуживания и взаимодействия с партнерами и потребителями.
- Совершенствует систему корпоративного управления.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.