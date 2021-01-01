Компания ООО «ТрэйдЭнерго» это современное, динамично развивающееся с 2008 года предприятие, специализирующееся на поставках кабельно-проводниковой и электротехнической продукции, также осуществляет сборку щитового оборудования и электромонтажных работах.

Качество нашей продукции и работ соответствует установленным ГОСТам и техническим условиям.

Поставки осуществляются с собственного склада в г. Люберцы и напрямую со складов заводов.





ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ:

Внимательно оценивая ситуацию на рынке производителей кабельной и электротехнической продукции, мы формируем для наших Клиентов лучшие предложения, как с точки зрения цены, так и с точки зрения сроков изготовления, гарантии соответствия заявленным характеристикам, условий оплаты и т.д.

Мы постоянно работаем над увеличением наших возможностей и привлекаем к сотрудничеству ведущих российских производителей кабельной и электротехнической продукции. На сегодняшний день наша Компания является дилером (дистрибьютором) нескольких кабельных заводов, а также Компания имеет возможность поставки продукции любого производителя кабельной и электротехнической продукции.





Для достижения цели ООО «ТрэйдЭнерго» успешно решает следующие задачи: