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    ООО «ТрейдЭнергоГрупп»

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    ИНН: 7710966313

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    Контакты:

    InsideP_2 129085, г. Москва, б-р Звёздный, д. 21, строение 1, эт 4 пом. i ком 11б

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    ООО «ТрейдЭнергоГрупп»

    Компания ООО «ТрэйдЭнерго» это современное, динамично развивающееся с 2008 года предприятие, специализирующееся на поставках кабельно-проводниковой и электротехнической продукции, также осуществляет сборку щитового оборудования и электромонтажных работах.
    Качество нашей продукции и работ соответствует установленным ГОСТам и техническим условиям.
    Поставки осуществляются с собственного склада в г. Люберцы и напрямую со складов заводов.

    ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ:
    Внимательно оценивая ситуацию на рынке производителей кабельной и электротехнической продукции, мы формируем для наших Клиентов лучшие предложения, как с точки зрения цены, так и с точки зрения сроков изготовления, гарантии соответствия заявленным характеристикам, условий оплаты и т.д.
    Мы постоянно работаем над увеличением наших возможностей и привлекаем к сотрудничеству ведущих российских  производителей кабельной и электротехнической продукции. На сегодняшний день наша Компания является дилером (дистрибьютором) нескольких кабельных заводов, а также Компания имеет возможность поставки продукции любого производителя кабельной и электротехнической продукции.

    Для достижения цели ООО «ТрэйдЭнерго» успешно решает следующие задачи:
    • Расширяет предлагаемый ассортимент продукции;
    • Предлагает конкурентоспособные цены;
    • Сокращает сроки исполнения заказов;
    • Совершенствует систему обслуживания и взаимодействия с партнерами и потребителями.
    • Совершенствует систему корпоративного управления.
    • Индивидуальный подход к каждому клиенту.

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