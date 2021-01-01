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ООО «Центркабель»
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Контакты:
109309, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, 2
+7(495)... Показать телефон
2253535... Показать email
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- Контакты
ООО «Центркабель»
|О заводе
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|Каталог
|Контакты
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На заводе «ЦЕНТРКАБЕЛЬ» внедрены новейшие технологии, позволяющие выпускать продукцию мирового качества, за счет оснащения современным оборудованием ведущих мировых производителей
Все технологические операции на заводе осуществляются в одном производственном корпусе по четко выстроенному маршруту с минимальными затратами на транспортировку заготовки.
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Мы производим:
|Силовой, Сигнально-блокировочный, Контрольный, Телефонный и Оптоволоконный кабель
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ВВГЭнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШвнг(А)-LS ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГнг(А)-HFLTx, ППГЭнг(А)-HFLTX , ППГнг(А)-FRHFLTx, ППГЭнг(А)-FRHFLTx, ПБПнг(А)-HFLTx, ПБПнг(А)-FRHFLTx
|с кол-вом жил от 1 до 5 и сечением от 1,5 до 240,0 мм2
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СБПу, СБЗПу, СБЗПБбШп, СБВБПу, СБВГнг(А), СБВБбШвнг(А), СБВнг(А)-LS, СБВБбШвнг(А)-LS,СБэВнг(А)-LS, СБэВБбШвнг(А)-LS , СБВБВнг(А)-LS, СБВБВБбШвнг(А)-LS, СБВБэВнг(А)-LS, СБВБэВБбШвнг(А)-LS
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с числом одиночных жил от 3 до 61 или пар от 1 до 37 , номинальным диаметром однопроволочных жил от 0,8 до1,2 мм, номинальным сечением многопроволочных жил от 1 до 4 мм2
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|КСПП, КСПЗП, КСППБ, КСПЗПБ
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с кол-вом жил 4 и диаметром 0,64, 0,9 и 1,2 мм
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|МРМПЭ, МРМПЭБ
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с кол-вом жил 2 и диаметром 1,2мм
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КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS,КВВГнг(А)-FRLS,КВВГЭнг(А)-FRLS,КВБбШнг(А),КВБбШнг(А)-LS,КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF, КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF,КППГнг(А)-HFLTx, КППГЭнг(А)-HFLTX , КППГнг(А)-FRHFLTx, КППГЭнг(А)-FRHFLTx, КПБПнг(А)-HF, КПБПнг(А)-HFLTx
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с кол-вом жил от 4 до 37 и сечением от 1,0 до 10,0мм2
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ТППэп,ТППэпЗ,ТППэпБбШп,ТППэпЗБбШп, ТСВнг(А),ТСВнг(А)-LS,ТПВнг(А),ТПВнг(А)-LS,ТППнг(А)-HF,ТППэп-НДГ,ТППШв,ТППШвнг(А),ТППШвнг(А)-LS,ТППБбШв,ТППБбШвнг(А),ТППБбШвнг(А)-LS
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с кол-вом пар от 5 до 600 и диаметром 0,4; 0,5; 0,64; 0,7 мм
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КГВВЭнг(А)-LS, КГВВЭнг(А)-FRLS
КГППЭнг(А)-HF, КГППЭнг(А)-FRHF
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с кол-вом жил от 1 до 37 и сечением жил от 0,75 до 300мм2
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ОК,ОКА,ОКС,ОК/Т
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с кол-вом волокон 1;2;4;6;8;12;20;24;32;48 с модульной конструкцией от 4 до 6 модулей или с центральной трубкой и с растягивающим усилием 1;1,5;2;2,7;4;6;8;10 и 12кН