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    ООО «Центркабель»

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    ИНН: 7723924984

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    Контакты:

    InsideP_2 109309, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, 2

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    ООО «Центркабель»

      logo.a50e6530.png О заводе    Сертификаты    Каталог    Контакты 
    На заводе «ЦЕНТРКАБЕЛЬ» внедрены новейшие технологии, позволяющие выпускать продукцию мирового качества, за счет оснащения современным оборудованием ведущих мировых производителей

    Все технологические операции на заводе осуществляются в одном производственном корпусе по четко выстроенному маршруту с минимальными затратами на транспортировку заготовки.                		 factory.890ec0dd.png
     
    Мы производим:
    Силовой, Сигнально-блокировочный, Контрольный, Телефонный и Оптоволоконный кабель

    ВВГЭнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШвнг(А)-LS ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF,  ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГнг(А)-HFLTx, ППГЭнг(А)-HFLTX , ППГнг(А)-FRHFLTx, ППГЭнг(А)-FRHFLTx, ПБПнг(А)-HFLTx, ПБПнг(А)-FRHFLTx

    		 с кол-вом жил от 1 до 5 и сечением от 1,5 до 240,0 мм2 
     
    		 
    СБПу, СБЗПу, СБЗПБбШп, СБВБПу, СБВГнг(А), СБВБбШвнг(А), СБВнг(А)-LS, СБВБбШвнг(А)-LS,СБэВнг(А)-LS, СБэВБбШвнг(А)-LS , СБВБВнг(А)-LS, СБВБВБбШвнг(А)-LS, СБВБэВнг(А)-LS, СБВБэВБбШвнг(А)-LS
    		 с числом одиночных жил от 3 до 61 или пар от 1 до 37 , номинальным диаметром однопроволочных жил от 0,8 до1,2 мм, номинальным сечением многопроволочных жил от 1 до 4 мм2
     
    		 
    КСПП, КСПЗП, КСППБ, КСПЗПБ с кол-вом жил 4 и диаметром 0,64, 0,9 и 1,2 мм
     
    		 
    МРМПЭ, МРМПЭБ с кол-вом жил 2 и диаметром 1,2мм
     
    		 
    КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS,КВВГнг(А)-FRLS,КВВГЭнг(А)-FRLS,КВБбШнг(А),КВБбШнг(А)-LS,КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF, КППГнг(А)-FRHF,  КППГЭнг(А)-FRHF,КППГнг(А)-HFLTx, КППГЭнг(А)-HFLTX , КППГнг(А)-FRHFLTx, КППГЭнг(А)-FRHFLTx, КПБПнг(А)-HF, КПБПнг(А)-HFLTx

    		 с кол-вом жил от 4 до 37 и сечением от 1,0 до 10,0мм2
     
    		 
    ТППэп,ТППэпЗ,ТППэпБбШп,ТППэпЗБбШп, ТСВнг(А),ТСВнг(А)-LS,ТПВнг(А),ТПВнг(А)-LS,ТППнг(А)-HF,ТППэп-НДГ,ТППШв,ТППШвнг(А),ТППШвнг(А)-LS,ТППБбШв,ТППБбШвнг(А),ТППБбШвнг(А)-LS 
    		 с кол-вом пар от 5 до 600 и диаметром 0,4; 0,5; 0,64; 0,7 мм
     
    		 
    КГВВЭнг(А)-LS, КГВВЭнг(А)-FRLS
    КГППЭнг(А)-HF, КГППЭнг(А)-FRHF
    		 с кол-вом жил от 1 до 37 и сечением жил от 0,75 до 300мм2
     

     
    ОК,ОКА,ОКС,ОК/Т
    		 с кол-вом волокон 1;2;4;6;8;12;20;24;32;48 с модульной конструкцией от 4 до 6 модулей или с центральной трубкой и с растягивающим усилием 1;1,5;2;2,7;4;6;8;10 и 12кН

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