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    ООО «Церций»

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    ИНН: 7448211832

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    Контакты:

    InsideP_2 454030, Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт Краснопольский, д. 3, кв. 138

    InsideP_2 +7(982)... Показать телефон

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    ООО «Церций»

    Концепция компании «Церций» подразумевает наличие ответственности каждого субъекта рынка и отрасли в векторе развития, и формировании общего климата сотрудничества, в связи с чем сотрудничает только с прошедшими структурную проверку Контрагентами и только сертифицированными Поставщиками, Производителями.

    Обращаясь к нам по любому из обозначенных на данном сайте вопросов, вы можете быть уверенны, что получите наиболее компетентную поддержку, услугу и оригинальную продукцию за адекватную рыночную стоимость.

    Слышать своего Клиента, помогать ему решать поставленные задачи, курировать возникшие вопросы взаимодействия с другими организациями по просьбе Клиента, это тот небольшой список принципов и видов взаимодействия, также заложенных в концепции «Церций».

    Мерилом нашего успеха является успех и развитие наших Клиентов.


                                                                                          
         Кабельно-проводниковая продукция                     Электродвигатели      Электронные компоненты / Свет                Сварочные материалы         

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