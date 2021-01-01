ООО «Церций»
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ИНН: 7448211832Проверить компанию
Контакты:
454030, Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт Краснопольский, д. 3, кв. 138
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ООО «Церций»
Концепция компании «Церций» подразумевает наличие ответственности каждого субъекта рынка и отрасли в векторе развития, и формировании общего климата сотрудничества, в связи с чем сотрудничает только с прошедшими структурную проверку Контрагентами и только сертифицированными Поставщиками, Производителями.
Обращаясь к нам по любому из обозначенных на данном сайте вопросов, вы можете быть уверенны, что получите наиболее компетентную поддержку, услугу и оригинальную продукцию за адекватную рыночную стоимость.
Слышать своего Клиента, помогать ему решать поставленные задачи, курировать возникшие вопросы взаимодействия с другими организациями по просьбе Клиента, это тот небольшой список принципов и видов взаимодействия, также заложенных в концепции «Церций».
Мерилом нашего успеха является успех и развитие наших Клиентов.
|Кабельно-проводниковая продукция
|Электродвигатели
|Электронные компоненты / Свет
|Сварочные материалы