ООО «Уфимкабель» является производителем кабельно-проводниковой продукции, постоянно обновляет номенклатуру выпускаемых изделий.

Наша продукция применяется во многих отраслях промышленной индустрии.





ООО «Уфимкабель» - разработчик и изготовитель ряда уникальных изделий,

таких как кабелей монтажных серии КПМ,

кабелей монтажных серии КПСТЭ, плетенок металлических марок ПМЛ,

шнуров связи в экране и без экрана, радиопроводов, шнуров фехтовальных, кабелей трибоэлектрических вибрационных и др.





В ассортименте продукции предприятия насчитывается более 15 000 маркоразмеров кабеля, производится свыше 6000 км кабеля в год.