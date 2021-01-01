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    ООО «Уфимкабель»

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    ИНН: 0274193280

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    Контакты:

    InsideP_2 450057, Башкортостан республика, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 12

    InsideP_2 +7(347)... Показать телефон

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    ООО «Уфимкабель»

    ООО «Уфимкабель»

      ООО «Уфимкабель»


    ООО «Уфимкабель» является производителем кабельно-проводниковой продукции, постоянно обновляет номенклатуру выпускаемых изделий. 

    Наша продукция применяется во многих отраслях промышленной индустрии.

    ООО «Уфимкабель» - разработчик и изготовитель ряда уникальных изделий, 
    таких как кабелей монтажных серии КПМ, 
    кабелей монтажных серии КПСТЭ, плетенок металлических марок ПМЛ, 
    шнуров связи в экране и без экрана, радиопроводов, шнуров фехтовальных, кабелей трибоэлектрических вибрационных и др.


    В ассортименте продукции предприятия насчитывается более 15 000 маркоразмеров кабеля, производится свыше 6000 км кабеля в год.


      
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