ООО «Уфимкабель»
Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»
ИНН: 0274193280Проверить компанию
Контакты:
450057, Башкортостан республика, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 12
+7(347)... Показать телефон
or@ufim... Показать email
http://... Показать сайт
- О компании
- Контакты
ООО «Уфимкабель»
ООО «Уфимкабель» является производителем кабельно-проводниковой продукции, постоянно обновляет номенклатуру выпускаемых изделий.
Наша продукция применяется во многих отраслях промышленной индустрии.
ООО «Уфимкабель» - разработчик и изготовитель ряда уникальных изделий,
таких как кабелей монтажных серии КПМ,
кабелей монтажных серии КПСТЭ, плетенок металлических марок ПМЛ,
шнуров связи в экране и без экрана, радиопроводов, шнуров фехтовальных, кабелей трибоэлектрических вибрационных и др.
В ассортименте продукции предприятия насчитывается более 15 000 маркоразмеров кабеля, производится свыше 6000 км кабеля в год.
|