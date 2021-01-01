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ООО «УКС Энергия»
ИНН: 7727455290
Контакты:
г Москва, ул Азовская, д 24 к 2.
+7(495)... Показать телефон
info@uk... Показать email
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ООО «УКС Энергия»
Основным видом деятельности ООО «УКС Энергия» является комплектация
строительных, реконструируемых и промышленных объектов
кабельно-проводниковой и электротехнической продукцией.
На наших складах постоянно поддерживается широкий ассортимент продукции
и всегда в наличии кабели и провода до 20 кВ включительно, для
строительства питающих и распределительных электрических сетей, сетей
наружного освещения, внутреннего и временного электроснабжения.
В том числе:
- кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением от 1 до 20 кВ -
АПвБШпг, АПвПуг, АПвВнг(А)-LS;
- кабели с бумажной пропитанной изоляцией АСБл напряжением 10 кВ;
- самонесущие изолированные провода СИП2, СИП3;
- кабели с различными видами защитных покровов ВВГ, ВБШв, ПВВГ, ПВБШв;
- монтажные кабели и провода для внутренней проводки;
- кабели гибкие;
- кабельные муфты и наконечники;
- гладкие и гофрированные защитные трубы и многое другое.
строительных, реконструируемых и промышленных объектов
кабельно-проводниковой и электротехнической продукцией.
На наших складах постоянно поддерживается широкий ассортимент продукции
и всегда в наличии кабели и провода до 20 кВ включительно, для
строительства питающих и распределительных электрических сетей, сетей
наружного освещения, внутреннего и временного электроснабжения.
В том числе:
- кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением от 1 до 20 кВ -
АПвБШпг, АПвПуг, АПвВнг(А)-LS;
- кабели с бумажной пропитанной изоляцией АСБл напряжением 10 кВ;
- самонесущие изолированные провода СИП2, СИП3;
- кабели с различными видами защитных покровов ВВГ, ВБШв, ПВВГ, ПВБШв;
- монтажные кабели и провода для внутренней проводки;
- кабели гибкие;
- кабельные муфты и наконечники;
- гладкие и гофрированные защитные трубы и многое другое.