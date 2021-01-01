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    ООО «УКС Энергия»

    ИНН: 7727455290

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    Контакты:

    InsideP_2 г Москва, ул Азовская, д 24 к 2.

    InsideP_2 +7(495)... Показать телефон

    InsideP_2 info@uk... Показать email

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    • О компании
    • Контакты

    ООО «УКС Энергия»

    Основным видом деятельности ООО «УКС Энергия» является комплектация
    строительных, реконструируемых и промышленных объектов
    кабельно-проводниковой и электротехнической продукцией.

    На наших складах постоянно поддерживается широкий ассортимент продукции
    и всегда в наличии кабели и провода до 20 кВ включительно, для
    строительства питающих и распределительных электрических сетей, сетей
    наружного освещения, внутреннего и временного электроснабжения.

    В том числе:

    - кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением от 1 до 20 кВ -
    АПвБШпг, АПвПуг, АПвВнг(А)-LS;

    - кабели с бумажной пропитанной изоляцией АСБл напряжением 10 кВ;

    - самонесущие изолированные провода СИП2, СИП3;

    - кабели с различными видами защитных покровов ВВГ, ВБШв, ПВВГ, ПВБШв;

    - монтажные кабели и провода для внутренней проводки;

    - кабели гибкие;

    - кабельные муфты и наконечники;

    - гладкие и гофрированные защитные трубы и многое другое.
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