Основным видом деятельности ООО «УКС Энергия» является комплектация

строительных, реконструируемых и промышленных объектов

кабельно-проводниковой и электротехнической продукцией.



На наших складах постоянно поддерживается широкий ассортимент продукции

и всегда в наличии кабели и провода до 20 кВ включительно, для

строительства питающих и распределительных электрических сетей, сетей

наружного освещения, внутреннего и временного электроснабжения.



В том числе:



- кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением от 1 до 20 кВ -

АПвБШпг, АПвПуг, АПвВнг(А)-LS;



- кабели с бумажной пропитанной изоляцией АСБл напряжением 10 кВ;



- самонесущие изолированные провода СИП2, СИП3;



- кабели с различными видами защитных покровов ВВГ, ВБШв, ПВВГ, ПВБШв;



- монтажные кабели и провода для внутренней проводки;



- кабели гибкие;



- кабельные муфты и наконечники;



- гладкие и гофрированные защитные трубы и многое другое.