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Мы честно выполняем свою работу!
На достигнутом не останавливаемся!
Команда молодости нашей…
ООО «Урал-ЕК»
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ИНН: 6612050778Проверить компанию
Контакты:
623414, Свердловская область, г. Каменск-уральский, ул. Лермонтова, д. 44, к. а, оф. 24
+7(343)... Показать телефон
aloa59@... Показать email
terkab.... Показать сайт
- О компании
- Контакты
ООО «Урал-ЕК»
Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Наша продукция это - Компенсационные провода, проволока из никелевых и медно-никелевых сплавов.
Наша продукция это - Компенсационные провода, проволока из никелевых и медно-никелевых сплавов.
Мы честно выполняем свою работу!
- Наша продукция самого высокого качества. Мы готовы подтвердить это сертификатами.
- Мы предупреждаем клиента о терпении: ассортимент нашего товара так велик, что, возможно, потребуется больше времени для выбора, чем планировалось ☺.
- Мы не только продаем – мы еще и производим. Собственное оборудование гарантирует качество и формирует оптимальный «ценник».
- Кстати, производственные услуги у нас тоже есть.
- Мы заботимся о клиенте (и о его времени). Потому стараемся в максимально короткие сроки обеспечить выполнение заказа. Чаще всего это происходит в день обращения.
На достигнутом не останавливаемся!
- Выполнять обязательства – залог долгосрочного сотрудничества. Мы стремимся и дальше быть надежным партнером для наших поставщиков и деловым другом для наших клиентов.
- Самое дорогое сегодня – время. Обещаем: всегда будем ценить ваше и исполнять договоренности точно в срок.
- Идти в ногу со временем и техническим прогрессом сегодня необходимо. Готовы предлагать вам только самое лучшее, чтобы вы (и мы) укрепляли свои позиции на рынке.
- Кадры решают все! Наши сотрудники профессионально совершенствуются. Мы гордимся этим и доверяем им самое главное – интересы наших партнеров.
Команда молодости нашей…
- У нас не работают те, кто не любит свою работу. Это значит, позвонив нам, вы будете сотрудничать только с компетентными, энергичными и знающими свое дело сотрудниками.
- Сомневаетесь в выборе? Готовы помочь советами.
- Возникли вопросы? Компромисс, как известно – победа разума над упрямством. Мы умеем решать проблемы любой сложности.
- Уважение к работе – уважение к клиенту. Знаем: ваш бизнес для вас – возможно, дело всей жизни. Мы готовы помочь в его процветании!
- Не считаем ваши деньги, но готовы найти оптимальное сочетание цены и качества товара.