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    ООО «Урал-ЕК»

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    ИНН: 6612050778

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    Контакты:

    InsideP_2 623414, Свердловская область, г. Каменск-уральский, ул. Лермонтова, д. 44, к. а, оф. 24

    InsideP_2 +7(343)... Показать телефон

    InsideP_2 aloa59@... Показать email

    InsideP_2 terkab.... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ООО «Урал-ЕК»

    Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
    Наша продукция это - Компенсационные провода, проволока из никелевых и медно-никелевых сплавов.

    Мы честно выполняем свою работу!
    • Наша продукция самого высокого качества. Мы готовы подтвердить это сертификатами.
    • Мы предупреждаем клиента о терпении: ассортимент нашего товара так велик, что, возможно, потребуется больше времени для выбора, чем планировалось ☺.
    • Мы не только продаем – мы еще и производим. Собственное оборудование гарантирует качество и формирует оптимальный «ценник».
    • Кстати, производственные услуги у нас тоже есть.
    • Мы заботимся о клиенте (и о его времени). Потому стараемся в максимально короткие сроки обеспечить выполнение заказа. Чаще всего это происходит в день обращения.

    На достигнутом не останавливаемся!
    • Выполнять обязательства – залог долгосрочного сотрудничества. Мы стремимся и дальше быть надежным партнером для наших поставщиков и деловым другом для наших клиентов.
    • Самое дорогое сегодня – время. Обещаем: всегда будем ценить ваше и исполнять договоренности точно в срок.
    • Идти в ногу со временем и техническим прогрессом сегодня необходимо. Готовы предлагать вам только самое лучшее, чтобы вы (и мы) укрепляли свои позиции на рынке.
    • Кадры решают все! Наши сотрудники профессионально совершенствуются. Мы гордимся этим и доверяем им самое главное – интересы наших партнеров.

    Команда молодости нашей…
    • У нас не работают те, кто не любит свою работу. Это значит, позвонив нам, вы будете сотрудничать только с компетентными, энергичными и знающими свое дело сотрудниками.
    • Сомневаетесь в выборе? Готовы помочь советами.
    • Возникли вопросы? Компромисс, как известно – победа разума над упрямством. Мы умеем решать проблемы любой сложности.
    • Уважение к работе – уважение к клиенту. Знаем: ваш бизнес для вас – возможно, дело всей жизни. Мы готовы помочь в его процветании!
    • Не считаем ваши деньги, но готовы найти оптимальное сочетание цены и качества товара.

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