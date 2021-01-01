Кабельная компания «УРАЛФИМ» осуществляет комплексные поставки кабельно-проводниковой и электротехнической продукции по всей территории РФ и страны ТС с 2012г.

На нашем складе, мы поддерживаем большой ассортимент КПП и электротехнической продукции, соответствующую требованиям ГОСТ и других нормативных документов РФ.

Дилерство и многолетнее сотрудничество с ведущими Российскими заводами и производителями, позволяют нам комплексно закрывать потребности наших клиентов, в кратчайшие сроки и в любых количествах.

Все сотрудники в нашей компании обладают большим опытом, стажем и хорошим знанием кабельного рынка.

Мы ведем постоянную работу по снижению издержек, оптимизации рабочих процессов, а так же уделяем большое внимание складской и транспортной логистике.

Все это, в совокупности, позволяет предлагать нашим клиентам лучшие цены и условия по поставке качественной продукции.