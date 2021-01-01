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    ООО «УралФим»

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    ИНН: 6685024113

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    Контакты:

    InsideP_2 620085, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, строение 197, помещение 58

    InsideP_2 +7(343)... Показать телефон

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    ООО «УралФим»

    Кабельная компания «УРАЛФИМ»  осуществляет комплексные поставки кабельно-проводниковой и электротехнической продукции по всей территории РФ и страны ТС с 2012г.

    На нашем складе, мы поддерживаем большой ассортимент КПП и электротехнической продукции, соответствующую требованиям ГОСТ и других нормативных документов РФ.

    Дилерство и многолетнее сотрудничество с ведущими Российскими заводами и производителями, позволяют нам комплексно закрывать потребности наших клиентов, в кратчайшие сроки и в любых количествах.

    Все сотрудники в нашей компании обладают большим опытом, стажем и хорошим знанием кабельного рынка.

    Мы ведем постоянную работу по снижению издержек, оптимизации рабочих процессов, а так же уделяем большое внимание складской и транспортной логистике.

    Все это, в совокупности, позволяет предлагать нашим клиентам лучшие цены и условия по поставке качественной продукции.

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