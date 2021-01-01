УралСмартЭлектро - уже более 5 лет осуществляет профессиональные и комплексные поставки: электрощитового оборудования(КТП, ГРЩ, АВР, ВРУ, ЩО-70, РП, РШ, ЩУ, ЩЭ, ЩК), кабеля, провода, кабеленесущих систем, низковольтного электрооборудования, светотехнической продукции. Мы сотрудничаем с организациями, сфера деятельности которых включает в себя: производство, строительство, реконструкции, монтаж, ремонт, торговля и комплектация. Бесперебойные поставки во все регионы России помогают укомплектовать объект любой удаленности, любым удобным для Вас способом. Мы всегда с пониманием относимся к нашим партнерам.



Деятельность нашей компании строится на своевременном и полном закрытии всей сметы/спецификации/заявки, включающую продукцию от отечественных и зарубежных производителей. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и только росте компании, поэтому быстрый ответ по заявкам, помощь в подборе аналогов и своевременные поставки не заставляют волноваться заказчика о снабжении и логистике. Индивидуальный подход к каждому клиенту, позволяет сформировать идеальные условия работы, учитывая все пожелания наших партнеров.

