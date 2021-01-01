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    ООО «Вестэл»

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    ООО «Вестэл»

    Мы занимается  комплектацией строительных объектов кабельно-проводниковой продукцией и другим оборудованием.


    ООО «Вестэл» предлагает продукцию для наших покупателей по максимально низким ценам, практикует доставку кабельно-проводниковой продукции и различного оборудования в г. Москве и Московской области, а также и на территории России, всегда идет навстречу своим партнерам, разрабатывает систему скидок, и льготных условий оплаты для постоянных клиентов.
    Осуществляем размещение заказов на различных производствах с минимально возможными сроками изготовления и выгодными финансовыми условиями.
    Качество поставляемой нами продукции соответствует стандартам РФ и подтверждается сертификатами предприятий-изготовителей.

    Мы предлагаем продукцию таких заводов как: «Нева Кабель», «Воронежтелекабель», «Сарансккабель», «Самарская Кабельная Компания», «ЭКЗ» г. Кольчугино, «Азовкабель», «Белтелекабель».

    Основные позиции - это кабель связи ТПппЗП, ТППэп, ТППэпЗ, ТППэП-НДГ, ТЗПэП и ТЗПэП-НДГ (аналоги НЧ кабелей ТЗГ и ТЗПАШП), МКСГ,МКСБ, ТЗГ, ТЗБ, ТЗБл, МКСАШП, МКСАБп,  ТЗПАБп, ТЗАБп, МКСАБпШп, МКСБпШп, МКСБШп, ТЗПАБпШп, ТЗАБпШп, СБПУ, СБЗПУ, ТГ, ТБ, КМБ, МКПАШп, МКПпАШп, МКПАБпШп, МКПпАБпШп, ЗКП, ЗКПБ, МКТСБ , МКТСБл , МКТСБ-4 , МКТСБл-4 , П-274 , П-296 , КСПЗПБ , МКСК , МКСКл , КМГ , КМГШп , КМБшп , КМБпШп

    Волоконно-оптические кабели – ОМЗКГМ, ОКСТМ, ОМЗКГЦ, ОГЦ, ОКМ, ОКЦ, ИКС, ИКСЛ, ИКБ, ИКБт, ИК/Т и многие другие.

    Основные преимущества работы с нами:
    - точное выполнение заказов по изготовлению качественной кабельно-проводниковой продукции;
    - низкие цены;
    - максимально удобная для клиента отгрузка в оговоренные сроки и в полном объеме;
    - индивидуальный подход к каждому клиенту;
    - наличие специально оборудованного для работы с кабелем склада вблизи Москвы позволит удобно и быстро получить заказ

    Вместе мы найдем решение, подходящее именно Вам. Сделать заказ можно по телефону (495) 973-10-15, e-mail, ICQ или воспользовавшись обратной связью.

    Наша главная цель – долгосрочное сотрудничество с потребителем.




    Наши партнеры

     Нева Кабель       Воронежтелекабель        Белтелекабель        Сарансккабель        Самарская Кабельная Компания        «ЭКЗ» (г.Кольчугино)      Азовкабель





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