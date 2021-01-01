Наша компания занимается поставками светотехнических и электротехнических изделий для Юридических лиц.

За небольшой срок работы компании, мы зарекомендовали себя как надежный поставщик данной продукции.





Основные направления деятельности:

силовой и слаботочный кабель для любых целей;

светотехнические и электротехнические изделия для любого профиля (дом, офис, завод, строительство и тд);

сборка щитового оборудования до 1кВ.





Наши основные преимущества: