    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики
    < Назад

    ООО «Везу Свет»

    Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»

    ИНН: 5050127330

    Проверить компанию

    Контакты:

    InsideP_2 141100, Московская область, р-н Щелковский, г. Щелково, ул. Советская, д. 16, строение 2, пом. 207б

    InsideP_2 +7(495)... Показать телефон

    InsideP_2 snab2@v... Показать email

    InsideP_2 https:/... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ООО «Везу Свет»

    Наша компания занимается поставками светотехнических и электротехнических изделий для Юридических лиц.
    За небольшой срок работы компании, мы зарекомендовали себя как надежный поставщик данной продукции.


    Основные направления деятельности:

    • силовой и слаботочный кабель для любых целей;
    • светотехнические и электротехнические изделия для любого профиля (дом, офис, завод, строительство и тд);
    • сборка щитового оборудования до 1кВ.


    Наши основные преимущества:

     Скриншот 06-02-2020 175624.jpg    доступные цены
     Скриншот 06-02-2020 175624.jpg гарантия качества продукции  
     Скриншот 06-02-2020 175624.jpg высокая скорость поставки
     Скриншот 06-02-2020 175624.jpg большой выбор продукции

    < Назад