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Наша компания занимается поставками светотехнических и электротехнических изделий для Юридических лиц.
Наши основные преимущества:
ООО «Везу Свет»
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ИНН: 5050127330Проверить компанию
Контакты:
141100, Московская область, р-н Щелковский, г. Щелково, ул. Советская, д. 16, строение 2, пом. 207б
+7(495)... Показать телефон
snab2@v... Показать email
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ООО «Везу Свет»
Наша компания занимается поставками светотехнических и электротехнических изделий для Юридических лиц.
За небольшой срок работы компании, мы зарекомендовали себя как надежный поставщик данной продукции.
Основные направления деятельности:
- силовой и слаботочный кабель для любых целей;
- светотехнические и электротехнические изделия для любого профиля (дом, офис, завод, строительство и тд);
- сборка щитового оборудования до 1кВ.
Наши основные преимущества:
|доступные цены
|гарантия качества продукции
|высокая скорость поставки
|большой выбор продукции