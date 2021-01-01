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в настоящее время это:
- собственное производство, новейшее оборудование;
- собственный склад готовой продукции с постоянный наличием широкого ассортимента всей производственной линейки;
- собственный автопарк, доставка продукции а/м транспортом в кратчайшие сроки;
- доставка продукции ж/д транспортом в кратчайшие сроки.
Основное направление в области качества:
- организация всей работы по качеству в рамках международных стандартов ИСО и действующих обязательных требований;
- систематическое изучение рынков по реализации кабельной продукции; ориентация на потребителя; реклама и участие в выставках;
- внедрение передовых технологий, приобретение новых современных видов оборудования, средств измерений для технического перевооружения производства, реконструкция предприятия;
- выбор надежных поставщиков сырья и материалов и развитие сотрудничества с основными поставщиками на взаимовыгодной основе;
- оптимизация распределения материальных и трудовых ресурсов;
- выпуск новых видов кабельной продукции;
- снижение затрат на производство продукции за счет предупреждения несоответствий;
- снижение себестоимости продукции при ее высоком качестве, получение прибыли;
- повышение компетентности руководителей, специалистов всех уровней и каждого работника, расширение полномочий и усиление ответственности в области качества на своем рабочем месте;
- систематическое повышение квалификации и профессионального мастерства работников всех уровней;
- постоянное улучшение социально-экономических условий труда и быта работающих, стимулирование работников за достижения в области качества;
Настоящая политика в области качества доводится до всего персонала завода и служит основой для постановки в подразделениях целей в области качества.
ООО «ВИМ-Кабель»
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ИНН: 3311011804Проверить компанию
Контакты:
601630, Владимирская область, р-н Александровский, пгт. Балакирево, ул. Северная, д. 7
+7(492)... Показать телефон
di.vim-... Показать email
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ООО «ВИМ-Кабель»
Кабельный завод ООО "ВИМ-Кабель"
в настоящее время это:
- собственное производство, новейшее оборудование;
- собственный склад готовой продукции с постоянный наличием широкого ассортимента всей производственной линейки;
- собственный автопарк, доставка продукции а/м транспортом в кратчайшие сроки;
- доставка продукции ж/д транспортом в кратчайшие сроки.
Основное направление в области качества:
- организация всей работы по качеству в рамках международных стандартов ИСО и действующих обязательных требований;
- систематическое изучение рынков по реализации кабельной продукции; ориентация на потребителя; реклама и участие в выставках;
- внедрение передовых технологий, приобретение новых современных видов оборудования, средств измерений для технического перевооружения производства, реконструкция предприятия;
- выбор надежных поставщиков сырья и материалов и развитие сотрудничества с основными поставщиками на взаимовыгодной основе;
- оптимизация распределения материальных и трудовых ресурсов;
- выпуск новых видов кабельной продукции;
- снижение затрат на производство продукции за счет предупреждения несоответствий;
- снижение себестоимости продукции при ее высоком качестве, получение прибыли;
- повышение компетентности руководителей, специалистов всех уровней и каждого работника, расширение полномочий и усиление ответственности в области качества на своем рабочем месте;
- систематическое повышение квалификации и профессионального мастерства работников всех уровней;
- постоянное улучшение социально-экономических условий труда и быта работающих, стимулирование работников за достижения в области качества;
Настоящая политика в области качества доводится до всего персонала завода и служит основой для постановки в подразделениях целей в области качества.