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    ООО «ВИМ-Кабель»

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    ИНН: 3311011804

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    Контакты:

    InsideP_2 601630, Владимирская область, р-н Александровский, пгт. Балакирево, ул. Северная, д. 7

    InsideP_2 +7(492)... Показать телефон

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    ООО «ВИМ-Кабель»

    Кабельный завод ООО "ВИМ-Кабель"


    в настоящее время это:
    - собственное производство, новейшее оборудование;
    - собственный склад готовой продукции с постоянный наличием широкого ассортимента всей производственной линейки;
    - собственный автопарк, доставка продукции а/м транспортом в кратчайшие сроки;
    - доставка продукции ж/д транспортом в кратчайшие сроки.

    Основное направление в области качества:


    - организация всей работы по качеству в рамках международных стандартов ИСО и действующих обязательных требований;
    - систематическое изучение рынков по реализации кабельной продукции; ориентация на потребителя; реклама и участие в выставках;
    - внедрение передовых технологий, приобретение новых современных видов оборудования, средств измерений для технического перевооружения производства, реконструкция предприятия;
    - выбор надежных поставщиков сырья и материалов и развитие сотрудничества с основными поставщиками на взаимовыгодной основе;
    - оптимизация распределения материальных и трудовых ресурсов;
    - выпуск новых видов кабельной продукции;
    - снижение затрат на производство продукции за счет предупреждения несоответствий;
    - снижение себестоимости продукции при ее высоком качестве, получение прибыли;
    - повышение компетентности руководителей, специалистов всех уровней и каждого работника, расширение полномочий и усиление ответственности в области качества на своем рабочем месте;
    - систематическое повышение квалификации и профессионального мастерства работников всех уровней;
    - постоянное улучшение социально-экономических условий труда и быта работающих, стимулирование работников за достижения в области качества;


    Завод ВИМ-Кабель Завод ВИМ-Кабель

    Настоящая политика в области качества доводится до всего персонала завода и служит основой для постановки в подразделениях целей в области качества.




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