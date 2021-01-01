Кабельный завод ООО "ВИМ-Кабель"

в настоящее время это:

- собственное производство, новейшее оборудование;

- собственный склад готовой продукции с постоянный наличием широкого ассортимента всей производственной линейки;

- собственный автопарк, доставка продукции а/м транспортом в кратчайшие сроки;

- доставка продукции ж/д транспортом в кратчайшие сроки.

Основное направление в области качества:



- организация всей работы по качеству в рамках международных стандартов ИСО и действующих обязательных требований;

- систематическое изучение рынков по реализации кабельной продукции; ориентация на потребителя; реклама и участие в выставках;

- внедрение передовых технологий, приобретение новых современных видов оборудования, средств измерений для технического перевооружения производства, реконструкция предприятия;

- выбор надежных поставщиков сырья и материалов и развитие сотрудничества с основными поставщиками на взаимовыгодной основе;

- оптимизация распределения материальных и трудовых ресурсов;

- выпуск новых видов кабельной продукции;

- снижение затрат на производство продукции за счет предупреждения несоответствий;

- снижение себестоимости продукции при ее высоком качестве, получение прибыли;

- повышение компетентности руководителей, специалистов всех уровней и каждого работника, расширение полномочий и усиление ответственности в области качества на своем рабочем месте;

- систематическое повышение квалификации и профессионального мастерства работников всех уровней;

- постоянное улучшение социально-экономических условий труда и быта работающих, стимулирование работников за достижения в области качества;

Настоящая политика в области качества доводится до всего персонала завода и служит основой для постановки в подразделениях целей в области качества.

