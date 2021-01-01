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    ООО «Всё для Электрика»

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    ИНН: 7602148215

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    Контакты:

    InsideP_2 162626, г. Череповец, ул. Раахе 48Б Магазин &quot;Все электро&quot;

    InsideP_2 +7(996)... Показать телефон

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    • О компании
    • Контакты

    ООО «Всё для Электрика»

    "Все электро" - Специализированный магазин оптово-розничной продажи электротехнической продукции.

    • В нашем магазине представлена продукция сотни брендов и производителей.
    • Несколько лет опыта работы, в сфере продажи и монтаже электротехнического оборудования, дает нам огромное преимущество:
    1. Понять покупателя и дать ему то, что действительно подойдет.
    2. Привезти редкую и эксклюзивную продукцию, при этом дать лучшую цену
    3. Привезти в минимальные сроки и дать гарантию на выполнение обещаний.
    4. Дать лучшую цену на рынке, вне зависимости от объемов
    • Квалифицированная и бесплатная помощь специалиста.
    • Бесплатные расчеты.
    • Ремонт ваших бытовых приборов
    • Сборка щитов 220, 380 вольт и щитов ВРУ

    С нами вы почувствуете себя в комфорте, потому что мы никогда не оставляем своих клиентов и всегда помогаем разобраться в любой ситуации.

    Мы всегда на связи: вайбер, ватсап, вк, инстаграмм.


                                      
             
                                                  

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