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ООО «Всё для Электрика»
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ИНН: 7602148215Проверить компанию
Контакты:
162626, г. Череповец, ул. Раахе 48Б Магазин "Все электро"
+7(996)... Показать телефон
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- О компании
- Контакты
ООО «Всё для Электрика»
"Все электро" - Специализированный магазин оптово-розничной продажи электротехнической продукции.
- В нашем магазине представлена продукция сотни брендов и производителей.
- Несколько лет опыта работы, в сфере продажи и монтаже электротехнического оборудования, дает нам огромное преимущество:
- Понять покупателя и дать ему то, что действительно подойдет.
- Привезти редкую и эксклюзивную продукцию, при этом дать лучшую цену
- Привезти в минимальные сроки и дать гарантию на выполнение обещаний.
- Дать лучшую цену на рынке, вне зависимости от объемов
- Квалифицированная и бесплатная помощь специалиста.
- Бесплатные расчеты.
- Ремонт ваших бытовых приборов
- Сборка щитов 220, 380 вольт и щитов ВРУ
С нами вы почувствуете себя в комфорте, потому что мы никогда не оставляем своих клиентов и всегда помогаем разобраться в любой ситуации.
Мы всегда на связи: вайбер, ватсап, вк, инстаграмм.