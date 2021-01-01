"Все электро" - Специализированный магазин оптово-розничной продажи электротехнической продукции.

В нашем магазине представлена продукция сотни брендов и производителей.

Несколько лет опыта работы, в сфере продажи и монтаже электротехнического оборудования, дает нам огромное преимущество:





Понять покупателя и дать ему то, что действительно подойдет. Привезти редкую и эксклюзивную продукцию, при этом дать лучшую цену Привезти в минимальные сроки и дать гарантию на выполнение обещаний. Дать лучшую цену на рынке, вне зависимости от объемов

Квалифицированная и бесплатная помощь специалиста.

Бесплатные расчеты.

Ремонт ваших бытовых приборов

Сборка щитов 220, 380 вольт и щитов ВРУ





С нами вы почувствуете себя в комфорте, потому что мы никогда не оставляем своих клиентов и всегда помогаем разобраться в любой ситуации.

Мы всегда на связи: вайбер, ватсап, вк, инстаграмм.



