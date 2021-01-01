Производство и продажу кабельно-проводниковой продукции завод «Стинкабель» начал в конце 90-х, основное производство основано к 2012 году.



Уже восемь лет «Стинкабель» непрерывно предлагает своим клиентам широчайший ассортимент кабельно-проводниковых изделий.

В наличии всегда можно без проблем найти кабели, провода, а также электротехнические комплектующие.

Грамотные специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы предложить лучшую продукцию на рынке!





Кабельная продукция «Стинкабель»

- основа работы многих известных строек:



олимпийские объекты в Сочи;

инфраструктура стадионов России;

космодром "Восточный";

"Москва-сити".

Компания производит и поставляет продукцию по всей территории России и странам СНГ и является ведущим производителем комбинированного кабеля для видеонаблюдения (КВК 2п, КВК 2в), а так же КПСЭ-нг-(А)-FRLF, КПСЭ-нг-(А)-FRHF, КММ, РК, ПВС, ШВВП и витой пары (UTP, FTP, SFTP, кроссировочный), а также эксклюзивным поставщиком продукции CHINT и поставщиком KLEMSAN.





Вследствие комплексного подхода и постоянного мониторинга тенденций электротехнического рынка, завод постоянно увеличивает складские и производственные мощности.

Залог успеха завода – оперативная отгрузка продукции со склада, на котором постоянно поддерживается обширный ассортимент кабельно-проводниковой и электротехнической продукции.





Среди специалистов предприятия много заслуженных работников отрасли, использующих системных подход к производственному циклу для обеспечения бесперебойности поставок и укрепления сотрудничества с ведущими точками роста российской и международной промышленности.

Компания всегда открыта для диалога и находит лучшие решения по комплексным поставкам кабельной и электротехнической продукции своим клиентам!



Компания «Стинкабель» расположена в г. Москва.

Склад «Стинкабель» находится в г. Климовск.