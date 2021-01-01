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Стинкабель (ООО «БиКоннект»)
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ИНН: 7731643673Проверить компанию
Контакты:
121108, город Москва, улица Ивана Франко, 4-1, помещение 1 комната 8
+7(499)... Показать телефон
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Стинкабель (ООО «БиКоннект»)
Производство и продажу кабельно-проводниковой продукции завод «Стинкабель» начал в конце 90-х, основное производство основано к 2012 году.
Уже восемь лет «Стинкабель» непрерывно предлагает своим клиентам широчайший ассортимент кабельно-проводниковых изделий.
В наличии всегда можно без проблем найти кабели, провода, а также электротехнические комплектующие.
Грамотные специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы предложить лучшую продукцию на рынке!
Кабельная продукция «Стинкабель» - основа работы многих известных строек:
олимпийские объекты в Сочи;
инфраструктура стадионов России;
космодром "Восточный";
"Москва-сити".
Компания производит и поставляет продукцию по всей территории России и странам СНГ и является ведущим производителем комбинированного кабеля для видеонаблюдения (КВК 2п, КВК 2в), а так же КПСЭ-нг-(А)-FRLF, КПСЭ-нг-(А)-FRHF, КММ, РК, ПВС, ШВВП и витой пары (UTP, FTP, SFTP, кроссировочный), а также эксклюзивным поставщиком продукции CHINT и поставщиком KLEMSAN.
Вследствие комплексного подхода и постоянного мониторинга тенденций электротехнического рынка, завод постоянно увеличивает складские и производственные мощности.
Залог успеха завода – оперативная отгрузка продукции со склада, на котором постоянно поддерживается обширный ассортимент кабельно-проводниковой и электротехнической продукции.
Среди специалистов предприятия много заслуженных работников отрасли, использующих системных подход к производственному циклу для обеспечения бесперебойности поставок и укрепления сотрудничества с ведущими точками роста российской и международной промышленности.
Компания всегда открыта для диалога и находит лучшие решения по комплексным поставкам кабельной и электротехнической продукции своим клиентам!
Компания «Стинкабель» расположена в г. Москва.
Склад «Стинкабель» находится в г. Климовск.
Официальный сайт производителя «Стинкабель»
Уже восемь лет «Стинкабель» непрерывно предлагает своим клиентам широчайший ассортимент кабельно-проводниковых изделий.
В наличии всегда можно без проблем найти кабели, провода, а также электротехнические комплектующие.
Грамотные специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы предложить лучшую продукцию на рынке!
Кабельная продукция «Стинкабель» - основа работы многих известных строек:
Компания производит и поставляет продукцию по всей территории России и странам СНГ и является ведущим производителем комбинированного кабеля для видеонаблюдения (КВК 2п, КВК 2в), а так же КПСЭ-нг-(А)-FRLF, КПСЭ-нг-(А)-FRHF, КММ, РК, ПВС, ШВВП и витой пары (UTP, FTP, SFTP, кроссировочный), а также эксклюзивным поставщиком продукции CHINT и поставщиком KLEMSAN.
Вследствие комплексного подхода и постоянного мониторинга тенденций электротехнического рынка, завод постоянно увеличивает складские и производственные мощности.
Залог успеха завода – оперативная отгрузка продукции со склада, на котором постоянно поддерживается обширный ассортимент кабельно-проводниковой и электротехнической продукции.
Среди специалистов предприятия много заслуженных работников отрасли, использующих системных подход к производственному циклу для обеспечения бесперебойности поставок и укрепления сотрудничества с ведущими точками роста российской и международной промышленности.
Компания всегда открыта для диалога и находит лучшие решения по комплексным поставкам кабельной и электротехнической продукции своим клиентам!
Компания «Стинкабель» расположена в г. Москва.
Склад «Стинкабель» находится в г. Климовск.
Официальный сайт производителя «Стинкабель»