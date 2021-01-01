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    Стинкабель (ООО «БиКоннект»)

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    ИНН: 7731643673

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    Контакты:

    InsideP_2 121108, город Москва, улица Ивана Франко, 4-1, помещение 1 комната 8

    InsideP_2 +7(499)... Показать телефон

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    Стинкабель (ООО «БиКоннект»)

    Производство и продажу кабельно-проводниковой продукции завод «Стинкабель» начал в конце 90-х, основное производство основано к 2012 году.
      
    Уже восемь лет «Стинкабель» непрерывно предлагает своим клиентам широчайший ассортимент кабельно-проводниковых изделий. 
    В наличии всегда можно без проблем найти кабели, провода, а также электротехнические комплектующие. 
    Грамотные специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы предложить лучшую продукцию на рынке!

    Кабельная продукция «Стинкабель» - основа работы многих известных строек:
      
  • олимпийские объекты в Сочи;
  • инфраструктура стадионов России;
  • космодром "Восточный";
  • "Москва-сити".

    • Компания производит и поставляет продукцию по всей территории России и странам СНГ и является ведущим производителем комбинированного кабеля для видеонаблюдения (КВК 2п, КВК 2в), а так же КПСЭ-нг-(А)-FRLF, КПСЭ-нг-(А)-FRHF, КММ, РК, ПВС, ШВВП и витой пары (UTP, FTP, SFTP, кроссировочный), а также эксклюзивным поставщиком продукции CHINT и поставщиком KLEMSAN.

    Вследствие комплексного подхода и постоянного мониторинга тенденций электротехнического рынка, завод постоянно увеличивает складские и производственные мощности.
    Залог успеха завода – оперативная отгрузка продукции со склада, на котором постоянно поддерживается обширный ассортимент кабельно-проводниковой и электротехнической продукции.

    Среди специалистов предприятия много заслуженных работников отрасли, использующих системных подход к производственному циклу для обеспечения бесперебойности поставок и укрепления сотрудничества с ведущими точками роста российской и международной промышленности.
    Компания всегда открыта для диалога и находит лучшие решения по комплексным поставкам кабельной и электротехнической продукции своим клиентам!

    Компания «Стинкабель» расположена в г. Москва.  
    Склад «Стинкабель» находится в г. Климовск. 

    Официальный сайт производителя «Стинкабель»

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