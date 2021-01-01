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ТОО «Акнур кабель»
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БИН: 070240003083Проверить компанию
Контакты:
050008, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Ауэзова, д. 3
+7(701)... Показать телефон
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ТОО «Акнур кабель»
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ТОО «АКНУР КАБЕЛЬ» - один из ведущих заводов по производству кабельной продукции на территории Республики Казахстан.
Кабельная продукция ТОО «АКНУР КАБЕЛЬ» использует лучшие компоненты сырья отечественного и зарубежного производства.
На видео можете посмотреть процесс изготовки и отправки продукции.
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C 2007 года завод начал производство кабельной продукции. В настоящее же время «АКНУР КАБЕЛЬ» производит свыше 1000 видов кабеля.
Коллектив завода прошел обучение на смежных предприятиях Республики Турция, большинство мастеров завода - дипломированные специалисты.
Кабель, производимый заводом, используется генеральными подрядчиками объектов строительства, их инженерными субподрядчиками, нефтяными компаниями и любыми другими нашими заказчиками, имеющими потребность в качественной кабельной продукции.
Кабели:
Номинальное сечение жил - от 0,75 кв. мм до 120 кв. мм.
Токопроводящая жила - медная одно- или многопроволочная.
- Силовые (крученый монолит): ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, NYY-0, NYM
- Силовые (гибкие): TTR (ПВС) с двойной изоляцией
- Провода: ПВ-1(NYA), ПВ-3(NYAF), ПВ1 нг-LS.
- Силовые (крученый монолит): ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, КВВГ нг, NYY-0, NYM, NYY, NHXMH, N2XH
- Сварочный кабель: КГ