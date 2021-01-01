C 2007 года завод начал производство кабельной продукции. В настоящее же время «АКНУР КАБЕЛЬ» производит свыше 1000 видов кабеля.



Коллектив завода прошел обучение на смежных предприятиях Республики Турция, большинство мастеров завода - дипломированные специалисты.



Кабель, производимый заводом, используется генеральными подрядчиками объектов строительства, их инженерными субподрядчиками, нефтяными компаниями и любыми другими нашими заказчиками, имеющими потребность в качественной кабельной продукции.





Кабели:



Номинальное сечение жил - от 0,75 кв. мм до 120 кв. мм.

Токопроводящая жила - медная одно- или многопроволочная.



- Силовые (крученый монолит): ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, NYY-0, NYM

- Силовые (гибкие): TTR (ПВС) с двойной изоляцией

- Провода: ПВ-1(NYA), ПВ-3(NYAF), ПВ1 нг-LS.

- Силовые (крученый монолит): ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, КВВГ нг, NYY-0, NYM, NYY, NHXMH, N2XH

- Сварочный кабель: КГ