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    ТОО «Акнур кабель»

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    БИН: 070240003083

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    Контакты:

    InsideP_2 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Ауэзова, д. 3

    InsideP_2 +7(701)... Показать телефон

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    ТОО «Акнур кабель»


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      Продукция    Сертификаты    Прайс-лист    Контакты 



    ТОО «АКНУР КАБЕЛЬ» - один из ведущих заводов по производству кабельной продукции на территории Республики Казахстан.
        
    Кабельная продукция ТОО «АКНУР КАБЕЛЬ» использует лучшие компоненты сырья отечественного и зарубежного производства.

    На видео можете посмотреть процесс изготовки и отправки продукции.     		   
     9daab2ec-d45f-4c98-9470-8a2cc8d26f62.jpg   C 2007 года завод начал производство кабельной продукции. В настоящее же время «АКНУР КАБЕЛЬ» производит свыше 1000 видов кабеля.

    Коллектив завода прошел обучение на смежных предприятиях Республики Турция, большинство мастеров завода - дипломированные специалисты.

    Кабель, производимый заводом, используется генеральными подрядчиками объектов строительства, их инженерными субподрядчиками, нефтяными компаниями и любыми другими нашими заказчиками, имеющими потребность в качественной кабельной продукции.


    Кабели:

    Номинальное сечение жил - от 0,75 кв. мм до 120 кв. мм.
    Токопроводящая жила - медная одно- или многопроволочная.

    - Силовые (крученый монолит): ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, NYY-0, NYM
    - Силовые (гибкие): TTR (ПВС) с двойной изоляцией
    - Провода: ПВ-1(NYA), ПВ-3(NYAF), ПВ1 нг-LS.
    - Силовые (крученый монолит): ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, КВВГ нг, NYY-0, NYM, NYY, NHXMH, N2XH
    - Сварочный кабель: КГ

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