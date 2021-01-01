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    ТОО «Alfaopt.kz (Альфаопт.кз)»

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    БИН: 140640002987

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    Контакты:

    InsideP_2 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, шоссе Алаш, д.22, оф. 410

    InsideP_2 +7(717)... Показать телефон

    InsideP_2 8800555... Показать email

    InsideP_2 https:/... Показать сайт

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    ТОО «Alfaopt.kz (Альфаопт.кз)»

     
    Принципы работы

    - Мы производим теплый пол, терморегуляторы и прочие аксессуары под торговой маркой - AlfaMat, AlfaReg, AlfaCabel, AlfaFilm

    - Наша товарная матрица состоит как из инженерных товаров местного производства, так и из товаров поставщиков России, Азии и Европы. Мы рады предложить вам приборы учета ресурсов (счетчики воды, счетчики тепла, счетчики газа, счетчики электроэнергии), системы электрообогрева как для промышленности, так и для бытовых целей.

    - Благодаря применению современных торговых технологий Вы получите свой счет на оплату, заказ или информацию БЫСТРЕЕ, чем при обращении к конкурентам. Мы каждый день стремимся уменьшать количество лишних «бумаг, бюрократии и ненужных заказчику действий». Время, время и еще раз время ? самый ценный ресурс любого человека!

    - Наличие собственных коммерческих автомобилей и логистов позволяют нам осуществлять доставку товара ЛУЧШЕ.

    - Грамотная техническая консультация и возможность всегда дозвониться до нас будут нашим БОНУСОМ к Вашей покупке.

    - Вы думаете что САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЦЕНА? ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК ДУМАЕТЕ? Мы следим за разумными ценами. Мы уверены, что цена на продукцию соответствует рынку! В основе цен указанных на сайте — официальные цены производителей (*как правило маркетологи поставщика устанавливают цены) + НАШ СЕРВИС. Тем более любая цена - это повод для ПЕРЕГОВОРОВ. И, наконец, если Ваш заказ большой/технически сложный/дорогой, мы сами предложим Вам скидку!

     


       

     



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