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ТОО «Алматы Проф Электро»
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БИН: 160440032440Проверить компанию
Контакты:
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, ул. Ырысты, 17
+7(727)... Показать телефон
3860291... Показать email
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ТОО «Алматы Проф Электро»
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Компания ТОО «Алматы Проф Электро» заявила о себе как о надежном партнере на рынке Казахстана по поставкам и комплектации электрооборудования различного применения.
Компания предлагает полный спектр услуг по его поставке, продаже, монтажу и техническому обслуживанию.
ТОО «Алматы Проф Электро» осуществляет свою деятельность на основе межправительственных торгово-экономических соглашений Республики Казахстан с государствами Центрально-азиатского региона, Россией, организуя взаимные поставки высококачественной продукции.
Активно работаем на рынке оптово-розничных продаж общего и промышленного назначения.
ТОО «Алматы Проф Электро» тесно сотрудничает с крупнейшими промышленными предприятиями, строительными компаниями, нефтеперерабатывающими и вагоноремонтными заводами.
Нашими партнерами являются АО «КазЦинк», АО «АЖК», АО «АВЗ», АО «АЗТМ», Завод им. Кирова, Астанинский электротехнический завод, ТОО «Актас», СК Базис, BI Group, Шар Курылыс, СпецЭлектра, ТОО «АЛПРОМ» , АО «КазТрансГаз», ТОО «ТенгизШевройл».
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В компании работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы, которые могут дать полную консультацию и оказать активную помощь при выборе товара.
Высокий уровень сервиса, широкий ассортимент качественной продукции, гибкая ценовая политика и постоянное наличие на складе, это те приоритеты, благодаря которым, компания динамично развивается.
Специализируется на поставках светотехнической, электротехнической, кабельной, низковольтной, высоковольтной продукции, на рынке Казахстана. Так же производством и сборкой щитов НКУ, КТПН
У нас самый широкий в Казахстане ассортимент продукции EKF :
Коммутационной модульная аппаратура;
Силовых автоматических выключателей до 5000А, пускателей и контакторов• Аппаратуры измерения и аппаратуры управления;
Стабилизаторов напряжения до 50000 ВА (в том числе электронных);
Корпусов электрощитов и распределительны устройств — более 200 позиций;
Пластиковых каналов из ПВХ и металлических лотков;
Электроустановочных изделий, удлинителей и сетевых фильтров.
Уникальные разработки компании:
Автоматические выключатели с возможностью опломбировки• Дифференциальные автоматы с электромеханическим УЗО типа А ;
Силовые автоматические выключатели серии ВА-99С, ВА-45;
Металлокорпуса премиум-класса серии «МОНОЛИТ»;
Кабельные каналы ПВХ EKF-Plast.
Для Вас постоянно поддерживаемый товарный запас, замена брака. Все оборудование имеет необходимые сертификаты соответствия ТС.
Мы заботимся об интересах наших партнеров!