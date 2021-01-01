В компании работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы, которые могут дать полную консультацию и оказать активную помощь при выборе товара.



Высокий уровень сервиса, широкий ассортимент качественной продукции, гибкая ценовая политика и постоянное наличие на складе, это те приоритеты, благодаря которым, компания динамично развивается.



Специализируется на поставках светотехнической, электротехнической, кабельной, низковольтной, высоковольтной продукции, на рынке Казахстана. Так же производством и сборкой щитов НКУ, КТПН



У нас самый широкий в Казахстане ассортимент продукции EKF :

Коммутационной модульная аппаратура;

Силовых автоматических выключателей до 5000А, пускателей и контакторов• Аппаратуры измерения и аппаратуры управления;

Стабилизаторов напряжения до 50000 ВА (в том числе электронных);

Корпусов электрощитов и распределительны устройств — более 200 позиций;

Пластиковых каналов из ПВХ и металлических лотков;

Электроустановочных изделий, удлинителей и сетевых фильтров.



Уникальные разработки компании:

Автоматические выключатели с возможностью опломбировки• Дифференциальные автоматы с электромеханическим УЗО типа А ;

Силовые автоматические выключатели серии ВА-99С, ВА-45;

Металлокорпуса премиум-класса серии «МОНОЛИТ»;

Кабельные каналы ПВХ EKF-Plast.



Для Вас постоянно поддерживаемый товарный запас, замена брака. Все оборудование имеет необходимые сертификаты соответствия ТС.



Мы заботимся об интересах наших партнеров!



