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    ТОО «Алматы Проф Электро»

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    БИН: 160440032440

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    Контакты:

    InsideP_2 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, ул. Ырысты, 17

    InsideP_2 +7(727)... Показать телефон

    InsideP_2 3860291... Показать email

    InsideP_2 http://... Показать сайт

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    ТОО «Алматы Проф Электро»

    Компания ТОО «Алматы Проф Электро» заявила о себе как о надежном партнере на рынке Казахстана по поставкам и комплектации электрооборудования различного применения. 
    Компания предлагает полный спектр услуг по его поставке, продаже, монтажу и техническому обслуживанию. 
    ТОО «Алматы Проф Электро» осуществляет свою деятельность на основе межправительственных торгово-экономических соглашений Республики Казахстан с государствами Центрально-азиатского региона, Россией, организуя взаимные поставки высококачественной продукции. 
    Активно работаем на рынке оптово-розничных продаж общего и промышленного назначения.

    ТОО «Алматы Проф Электро» тесно сотрудничает с крупнейшими промышленными предприятиями, строительными компаниями, нефтеперерабатывающими и вагоноремонтными заводами.

    Нашими партнерами являются АО «КазЦинк», АО «АЖК», АО «АВЗ», АО «АЗТМ», Завод им. Кирова, Астанинский электротехнический завод, ТОО «Актас», СК Базис, BI Group, Шар Курылыс, СпецЭлектра, ТОО «АЛПРОМ» , АО «КазТрансГаз», ТОО «ТенгизШевройл».    

      
    КАТАЛОГ


    В компании работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы, которые могут дать полную консультацию и оказать активную помощь при выборе товара.

    Высокий уровень сервиса, широкий ассортимент качественной продукции, гибкая ценовая политика и постоянное наличие на складе, это те приоритеты, благодаря которым, компания динамично развивается.

    Специализируется на поставках светотехнической, электротехнической, кабельной, низковольтной, высоковольтной продукции, на рынке Казахстана. Так же производством и сборкой щитов НКУ, КТПН

    У нас самый широкий в Казахстане ассортимент продукции EKF :
    Коммутационной модульная аппаратура;
    Силовых автоматических выключателей до 5000А, пускателей и контакторов• Аппаратуры измерения и аппаратуры управления;
    Стабилизаторов напряжения до 50000 ВА (в том числе электронных);
    Корпусов электрощитов и распределительны устройств — более 200 позиций;
    Пластиковых каналов из ПВХ и металлических лотков;
    Электроустановочных изделий, удлинителей и сетевых фильтров.

    Уникальные разработки компании:
    Автоматические выключатели с возможностью опломбировки• Дифференциальные автоматы с электромеханическим УЗО типа А ;
    Силовые автоматические выключатели серии ВА-99С, ВА-45;
    Металлокорпуса премиум-класса серии «МОНОЛИТ»;
    Кабельные каналы ПВХ EKF-Plast.

    Для Вас постоянно поддерживаемый товарный запас, замена брака. Все оборудование имеет необходимые сертификаты соответствия ТС.

    Мы заботимся об интересах наших партнеров!
       


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