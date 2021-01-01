ТОО «Авимком»
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БИН: 151040025047Проверить компанию
Контакты:
050063, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Жетысу-3, дом № 25а, офис 101/1
+7(727)... Показать телефон
9834403... Показать email
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ТОО «Авимком»
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Компания ТОО “Авимком” образована в 2015 году и с первых же дней своей работы поставила цель быть благонадежным поставщиком кабельно-проводниковой и электротехнической продукции.
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Наряду с другими компаниями, мы имеем ряд преимуществ, которые значительно выделяют нас на рынке:
- Постоянный и широкий ассортимент продукции от ведущих кабельных заводов. Мы напрямую сотрудничаем с «Камкабель», Кольчугинским заводом «Электрокабель», «Сибкабель», «Иркутсккабель», «Севкабель», «Кирскабель» и многими другими. Продукция, которая пользуется постоянным спросом, всегда есть на складе для быстрой доставки нашим клиентам.
- Одни из самых низких и оптимальных цен на всю продукцию. ТОО “Авимком” проводит работу с каждым клиентом индивидуально, а сотрудники компании помогут подобрать самый оптимальный и выгодный для Вас вариант сотрудничества. Для постоянных партнеров действует гибкая система скидок.
- Мы осуществляем доставку любой продукции представленной в нашем каталоге во все регионы Казахстана, любым удобным для заказчика способом. Доставка в пределах города Алматы, продукции на сумму свыше 500 000 тг. – бесплатно.
- В нашей компании работают грамотные специалисты, которые полностью проконсультируют и помогут определиться партнерам с выбором нужного товара, а также организуют весь процесс работы в кратчайшие сроки.
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Объем продаж и постоянных клиентов ежегодно увеличивается, благодаря профессионализму и персональному подходу к каждому клиенту.
Мы ценим наших клиентов и будем рады сотрудничать с Вами.
Обращайтесь к нам и Вы никогда не пожалеете о своем выборе, ведь ТОО “Авимком” –
это команда профессионалов с исключительно качественной продукцией.