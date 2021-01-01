Наряду с другими компаниями, мы имеем ряд преимуществ, которые значительно выделяют нас на рынке:







- Постоянный и широкий ассортимент

продукции от ведущих кабельных заводов. Мы напрямую сотрудничаем с «Камкабель», Кольчугинским заводом «Электрокабель», «Сибкабель», «Иркутсккабель», «Севкабель», «Кирскабель» и многими другими. Продукция, которая пользуется постоянным спросом, всегда есть на складе для быстрой доставки нашим клиентам.







- Одни из самых низких и оптимальных цен

на всю продукцию. ТОО “Авимком” проводит работу с каждым клиентом индивидуально, а сотрудники компании помогут подобрать самый оптимальный и выгодный для Вас вариант сотрудничества. Для постоянных партнеров действует гибкая система скидок.







- Мы осуществляем доставку

любой продукции представленной в нашем каталоге во все регионы Казахстана, любым удобным для заказчика способом. Доставка в пределах города Алматы, продукции на сумму свыше 500 000 тг. – бесплатно.







- В нашей компании работают

грамотные специалисты

, которые полностью проконсультируют и помогут определиться партнерам с выбором нужного товара, а также организуют весь процесс работы в кратчайшие сроки.







