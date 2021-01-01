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    ТОО «Авимком»

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    БИН: 151040025047

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    Контакты:

    InsideP_2 050063, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Жетысу-3, дом № 25а, офис 101/1

    InsideP_2 +7(727)... Показать телефон

    InsideP_2 9834403... Показать email

    InsideP_2 https:/... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ТОО «Авимком»

    Компания ТОО “Авимком” образована в 2015 году и с первых же дней своей работы поставила цель быть благонадежным поставщиком кабельно-проводниковой и электротехнической продукции.
        
    На сегодняшний день мы являемся одной из лучших компаний в данной отрасли на территории Казахстана.
        
    Мы предлагаем нашим покупателям не только востребованную ежедневно продукцию, но и такую, поиск которой мог бы вызвать затруднения. 

    Наша деятельность направлена на плодотворное сотрудничество, которое будет удобно для клиента. 

    Партнеры компании ТОО “Авимком” это ценят и рекомендуют нас другим организациям и предпринимателям, работающим в сфере строительства, сбыта, монтажа и комплектации промышленных объектов и предприятий.

      
    ТОВАРЫ И УСЛУГИ

    Наряду с другими компаниями, мы имеем ряд преимуществ, которые значительно выделяют нас на рынке:
     

     - Постоянный и широкий ассортимент продукции от ведущих кабельных заводов. Мы напрямую сотрудничаем с «Камкабель», Кольчугинским заводом «Электрокабель», «Сибкабель», «Иркутсккабель», «Севкабель», «Кирскабель» и многими другими. Продукция, которая пользуется постоянным спросом, всегда есть на складе для быстрой доставки нашим клиентам.

     - Одни из самых низких и оптимальных цен на всю продукцию. ТОО “Авимком” проводит работу с каждым клиентом индивидуально, а сотрудники компании помогут подобрать самый оптимальный и выгодный для Вас вариант сотрудничества. Для постоянных партнеров действует гибкая система скидок.

     - Мы осуществляем доставку любой продукции представленной в нашем каталоге во все регионы Казахстана, любым удобным для заказчика способом. Доставка в пределах города Алматы, продукции на сумму свыше 500 000 тг. – бесплатно.

     - В нашей компании работают грамотные специалисты, которые полностью проконсультируют и помогут определиться партнерам с выбором нужного  товара, а также организуют весь процесс работы в кратчайшие  сроки. 


    Объем продаж и постоянных клиентов ежегодно увеличивается, благодаря профессионализму и персональному подходу к каждому клиенту.

    Мы ценим наших клиентов и будем рады сотрудничать с Вами.

    Обращайтесь к нам и Вы никогда не пожалеете о своем выборе, ведь ТОО “Авимком” –
    это команда профессионалов с исключительно качественной продукцией.


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