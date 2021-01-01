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ТОО «Cable Trade Kazakhstan»
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БИН: 131140010782Проверить компанию
Контакты:
050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Мынбаева 88
+7(727)... Показать телефон
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- О компании
- Контакты
ТОО «Cable Trade Kazakhstan»
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Компания ТОО "Cable Trade Kazakhstan"
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Наша компания успешно зарекомендовала себя на рынке Казахстана как надежный и стабильный поставщик кабельно-проводниковой продукции.
- ассортимент продукции, предлагаемой ТОО "Cable Trade Kazakhstan", насчитывает более 5000 наименований, среди которых – такие марки кабеля, как:
АСБл, ААБл, ААШВ ,СИП 2, СИП 3, СИП 4, ВВГ, ВВГнг, ВВГнг LS, ВБбШВ, КГ, ПВ1, ПВ3, ПВ4, NYM, N2XH, NHXH КСПВ, КСПП, ТППэп и ряд других марок.
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Можно с уверенностью констатировать: наш ассортимент покрывает практически весь спектр потребностей современных электроэнергетических компаний; - прямые поставки с заводов-производителей позволяют нам устанавливать весьма привлекательные цены на кабель, что в сочетании с индивидуальным подходом к каждому клиенту и гибкой системой скидок и бонусов, применяемой нами, создает максимально благоприятные условия для сотрудничества; - минимальное количество звеньев цепи «производитель – конечный потребитель» дает нашей компании возможность оперативного исполнения любых заказов клиентов.
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Качество продукции соответствует действующим стандартам, и подтверждается 3-х годичными сертификатами соответствия Республики Казахстан.
ТОО "Cable Trade Kazakhstan" выражает вам свое почтение и предлагает установить взаимовыгодные партнерские отношения в сфере поставок кабельно-проводниковой продукции.
Ваши заявки Вы можете отправлять на email: info@cable-trade.kz
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