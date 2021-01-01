    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики
    < Назад

    ТОО «Cable Trade Kazakhstan»

    Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»

    БИН: 131140010782

    Проверить компанию

    Контакты:

    InsideP_2 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Мынбаева 88

    InsideP_2 +7(727)... Показать телефон

    InsideP_2 ctk_329... Показать email

    InsideP_2 https:/... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ТОО «Cable Trade Kazakhstan»
     


    Компания ТОО "Cable Trade Kazakhstan" 
    является официальным представителем Российских, Турецких, Узбекских и Казахстанских заводов изготовителей на территории Республики Казахстан.

     


    Наша компания успешно зарекомендовала себя на рынке Казахстана как надежный и стабильный поставщик кабельно-проводниковой продукции. - ассортимент продукции, предлагаемой ТОО "Cable Trade Kazakhstan", насчитывает более 5000 наименований, среди которых – такие марки кабеля, как:

    АСБл, ААБл, ААШВ ,СИП 2, СИП 3, СИП 4, ВВГ, ВВГнг, ВВГнг LS, ВБбШВ, КГ, ПВ1, ПВ3, ПВ4, NYM, N2XH, NHXH КСПВ, КСПП, ТППэп  и ряд других марок.
    Можно с уверенностью констатировать: наш ассортимент покрывает практически весь спектр потребностей современных электроэнергетических компаний;   - прямые поставки с заводов-производителей позволяют нам устанавливать весьма привлекательные цены на кабель, что в сочетании с индивидуальным подходом к каждому клиенту и гибкой системой скидок и бонусов, применяемой нами, создает максимально благоприятные условия для сотрудничества;   - минимальное количество звеньев цепи «производитель – конечный потребитель» дает нашей компании возможность оперативного исполнения любых заказов клиентов.

    Качество продукции соответствует действующим стандартам, и подтверждается 3-х годичными сертификатами соответствия Республики Казахстан.     

    ТОО "Cable Trade Kazakhstan" выражает вам свое почтение и предлагает установить взаимовыгодные партнерские отношения в сфере поставок кабельно-проводниковой продукции.

    Ваши заявки Вы можете отправлять на email: info@cable-trade.kz
      
    ТОВАРЫ И УСЛУГИ
    < Назад