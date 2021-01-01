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    ТОО «Электромонтаж-Партнер»

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    БИН: 150740016774

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    Контакты:

    InsideP_2 010000, Республика Казахстан , г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Окжетпес, 156/4

    InsideP_2 +7(717)... Показать телефон

    InsideP_2 220_77@... Показать email

    InsideP_2 https:/... Показать сайт

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    • Контакты

    ТОО «Электромонтаж-Партнер»

     5981185_w0_h120_5981185.jpg Товары и услуги Доставка и оплата Контакты
    ТОО «Электромонтаж-Партнер» реализует со склада в Астане широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции производства России и Казахстана.

    Также весь спектр электротехнической продукции:
    - светильники;
    - прожектора; 
    - лампы;
    - LED- панели; 
    - установочные и распределительные коробки;
    - щиты;
    - шкафы.

    До 20 тысяч наименований на складе и на заказ в максимально сжатые сроки. Еженедельное пополнение складского остатка фурами.

    Также, силами собственных специалистов, выполняем электромонтажные работы любой сложности. 
    Успешно проведены работы в зданиях промышленного и жилого назначения в г. Астана.

    Имеется Государственная лицензия 3-й категории.


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