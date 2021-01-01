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ТОО «Электромонтаж-Партнер»
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БИН: 150740016774Проверить компанию
Контакты:
010000, Республика Казахстан , г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Окжетпес, 156/4
+7(717)... Показать телефон
220_77@... Показать email
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ТОО «Электромонтаж-Партнер»
|Товары и услуги
|Доставка и оплата
|Контакты
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ТОО «Электромонтаж-Партнер» реализует со склада в Астане широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции производства России и Казахстана.
Также весь спектр электротехнической продукции:
- светильники;
- прожектора;
- лампы;
- LED- панели;
- установочные и распределительные коробки;
- щиты;
- шкафы.
До 20 тысяч наименований на складе и на заказ в максимально сжатые сроки. Еженедельное пополнение складского остатка фурами.
Также, силами собственных специалистов, выполняем электромонтажные работы любой сложности.
Успешно проведены работы в зданиях промышленного и жилого назначения в г. Астана.
Имеется Государственная лицензия 3-й категории.