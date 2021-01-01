ТОО «Электромонтаж-Партнер» реализует со склада в Астане широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции производства России и Казахстана.



Также весь спектр электротехнической продукции:

- светильники;

- прожектора;

- лампы;

- LED- панели;

- установочные и распределительные коробки;

- щиты;

- шкафы.



До 20 тысяч наименований на складе и на заказ в максимально сжатые сроки. Еженедельное пополнение складского остатка фурами.



Также, силами собственных специалистов, выполняем электромонтажные работы любой сложности.

Успешно проведены работы в зданиях промышленного и жилого назначения в г. Астана.



Имеется Государственная лицензия 3-й категории.



