ТОО «ЭлектроПромСнаб Kz»

работает на рынке Казахстана с 2009 года и специализируется на поставки и реализации кабельно-проводниковой, электротехнической продукции из стран СНГ, а также изготовлением металлоконструкций для ЛЭП.

Продукция и оборудование, поставляемое нашей компанией, отличается высоким качеством, что подтверждается системами сертификации. Мы заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве.

На сегодняшний день, динамично развиваясь, наша компания, имея в своем штате грамотный и квалифицированный персонал, стала гарантом профессионального обслуживания клиентов различного уровня и зарекомендовала себя надежным поставщиком качественной продукции.

Имея достаточные складские запасы материалов, мы рады предложить Вам широкий ассортимент различных электротехнических, электроизоляционных, светотехнических товаров, измерительных, контрольно-измерительных приборов (КИП) ведущих производителей стран СНГ как со склада в г. Алматы так и под заказ, в кратчайшие сроки, в соответствии с требованиями заказчика.

ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» зарекомендовала себя как ответственный поставщик оборудования крупнейшим предприятиям Казахстана:

- ТОО "Добывающее предприятие "Орталык"

- ТОО "Торгово-транспортная компания"

- ТОО "Байкен U"

- ТОО "СП"Бетпак Дала"

- АО "Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями "Заречное"

- ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

- ТОО «Таукент-Энергосервис» и т.д.





Наши партнеры



- ОАО "Корневский завод низковольтной арматуры"

- ЗАО "Южноуральская Изоляторная Компания"

- ООО «ТД Урал ПАК»

- ОАО «Дагэлектроавтомат»

- ОАО «Завод НВА»

- ООО «Псковгеокабель»

- ООО «Рязанский завод кабельной арматуры»

- ООО «Полимерпласт»

- ООО «ТД ГроссЛайт»

- ЗАО «СибЭлектро»

- ООО «Первая приборная фабрика»

- ООО «Золотое сечение»

- OOO «Урал-Импэкс»

- ООО «Рыбинский кабельный завод»

- ООО «Прокопьевский Завод Светотехника»

- ООО «ПКФ Контактор-М»

- ОАО «СПЗ»