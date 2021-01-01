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ТОО «ЭлектроПромСнаб Kz»
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БИН: 091240018048Проверить компанию
Контакты:
050050, Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Федорова, 12 В
+7(727)... Показать телефон
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- О компании
- Контакты
ТОО «ЭлектроПромСнаб Kz»
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ПРОДАЖА
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
В КАЗАХСТАНЕ
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+7 727 263-93-31
+7 701 805-90-90
+7 707 205-90-90
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ТОО «ЭлектроПромСнаб Kz» работает на рынке Казахстана с 2009 года и специализируется на поставки и реализации кабельно-проводниковой, электротехнической продукции из стран СНГ, а также изготовлением металлоконструкций для ЛЭП.
Продукция и оборудование, поставляемое нашей компанией, отличается высоким качеством, что подтверждается системами сертификации. Мы заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве.
На сегодняшний день, динамично развиваясь, наша компания, имея в своем штате грамотный и квалифицированный персонал, стала гарантом профессионального обслуживания клиентов различного уровня и зарекомендовала себя надежным поставщиком качественной продукции.
Имея достаточные складские запасы материалов, мы рады предложить Вам широкий ассортимент различных электротехнических, электроизоляционных, светотехнических товаров, измерительных, контрольно-измерительных приборов (КИП) ведущих производителей стран СНГ как со склада в г. Алматы так и под заказ, в кратчайшие сроки, в соответствии с требованиями заказчика.
ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» зарекомендовала себя как ответственный поставщик оборудования крупнейшим предприятиям Казахстана:
- ТОО "Добывающее предприятие "Орталык"
- ТОО "Торгово-транспортная компания"
- ТОО "Байкен U"
- ТОО "СП"Бетпак Дала"
- АО "Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями "Заречное"
- ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
- ТОО «Таукент-Энергосервис» и т.д.
Наши партнеры
- ОАО "Корневский завод низковольтной арматуры"
- ЗАО "Южноуральская Изоляторная Компания"
- ООО «ТД Урал ПАК»
- ОАО «Дагэлектроавтомат»
- ОАО «Завод НВА»
- ООО «Псковгеокабель»
- ООО «Рязанский завод кабельной арматуры»
- ООО «Полимерпласт»
- ООО «ТД ГроссЛайт»
- ЗАО «СибЭлектро»
- ООО «Первая приборная фабрика»
- ООО «Золотое сечение»
- OOO «Урал-Импэкс»
- ООО «Рыбинский кабельный завод»
- ООО «Прокопьевский Завод Светотехника»
- ООО «ПКФ Контактор-М»
- ОАО «СПЗ»
- ООО "Завод Электрофидер"