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    ТОО «ЭлектроПромСнаб Kz»

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    БИН: 091240018048

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    Контакты:

    InsideP_2 050050, Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Федорова, 12 В

    InsideP_2 +7(727)... Показать телефон

    InsideP_2 office@... Показать email

    InsideP_2 https:/... Показать сайт

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    ТОО «ЭлектроПромСнаб Kz»

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    ПРОДАЖА
    ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
    В КАЗАХСТАНЕ

    		+7 727 263-93-31
    +7 701 805-90-90
    +7 707 205-90-90 



    КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ




    ТОО «ЭлектроПромСнаб Kz» работает на рынке Казахстана с 2009 года и специализируется на поставки и реализации кабельно-проводниковой, электротехнической продукции  из стран  СНГ, а также изготовлением металлоконструкций для ЛЭП.

    Продукция и оборудование, поставляемое нашей компанией, отличается высоким качеством, что подтверждается системами сертификации. Мы заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве.

    На сегодняшний день, динамично развиваясь, наша компания, имея в своем штате грамотный и квалифицированный персонал, стала гарантом профессионального обслуживания клиентов различного уровня и зарекомендовала себя надежным поставщиком качественной продукции.

    Имея достаточные складские запасы материалов, мы рады предложить Вам широкий ассортимент различных электротехнических, электроизоляционных, светотехнических товаров, измерительных, контрольно-измерительных приборов (КИП) ведущих производителей стран СНГ как со склада в  г. Алматы так и под заказ, в кратчайшие сроки, в соответствии с требованиями заказчика.
        
    ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» зарекомендовала себя как ответственный поставщик оборудования крупнейшим предприятиям Казахстана:
        
    - ТОО "Добывающее предприятие "Орталык"
    - ТОО "Торгово-транспортная компания"
    - ТОО  "Байкен U"
    - ТОО "СП"Бетпак Дала"
    - АО "Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями "Заречное"
    - ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"  
    - ТОО «Таукент-Энергосервис» и  т.д.

    Наши партнеры
    - ОАО "Корневский завод низковольтной арматуры"
    - ЗАО "Южноуральская Изоляторная Компания"
    - ООО «ТД Урал ПАК»
    - ОАО «Дагэлектроавтомат»
    - ОАО «Завод НВА»
    - ООО  «Псковгеокабель» 
    - ООО «Рязанский завод кабельной арматуры»
    - ООО «Полимерпласт»
    - ООО «ТД ГроссЛайт»
    - ЗАО «СибЭлектро»
    - ООО «Первая приборная фабрика»
    - ООО «Золотое сечение»
    - OOO «Урал-Импэкс»
    - ООО «Рыбинский кабельный завод»
    - ООО «Прокопьевский Завод Светотехника»
    - ООО «ПКФ Контактор-М»
    - ОАО «СПЗ»
    - ООО "Завод Электрофидер" 


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