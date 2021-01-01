ТОО «Электротехника»
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БИН: 991140005467Проверить компанию
Контакты:
050050, Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Плодовая, д. 62-64/36
+7(727)... Показать телефон
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ТОО «Электротехника»
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ТОО "Электротехника"
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Мы лучшие в своём деле!
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Компания ТОО «Электротехника» рада приветствовать Вас на нашем сайте! Мы надеемся, что наша продукция будет полезна для Вас и поможет развитию и продвижению Вашего бизнеса.
Восемьнадцатилетний стаж работы на рынке Казахстана позволил нам создать высокопрофессиональный коллектив и занять передовые позиции в этих сегментах рынка. Благодаря качественному, оперативному и добросовестному исполнению заказов мы смогли наработать тесные деловые связи с множеством фирм и предприятий.
В нашей компании Вы сможете купить кабель любой конфигурации или приобрести различную электротехническую продукцию. Кроме того, на нашем сайте Вы сможете ознакомиться с широчайшим ассортиментом и ценами на нашу продукцию, перечнем услуг, которые мы предоставляем своим клиентам, а также с полезными статьями и информацией, раскрывающими особенности работы с кабельной продукцией и электротехническими материалами.
Прекрасные характеристики имеет кабель, предлагаемый нашей фирмой, а широкий спектр технических параметров позволяет применять его разновидности для решения любых проектов. Электротехнические товары отечественного производства и продукция от ведущих мировых производителей позволяют находить эффективные решения и реализовывать сложнейшие инженерные задачи.
Наша компания предлагает не просто купить кабель, совместными усилиями мы поможем оперативно и эффективно решить различные технические задачи и реализовывать в жизнь даже самые сложные проекты. Огромный опыт наших сотрудников позволил создать наработки и методики применения различных материалов, которыми мы с радостью делимся с нашими клиентами. Высокий профессионализм, креативный подход к решению конкретных проблем заказчика, а также достижение высокой результативности, позволяет нашим сотрудникам удовлетворять любые запросы наших клиентов.
Мы благодарны всем, кто воспользовался услугами нашей компании.
Мы поможем Вам воплотить в жизнь сложные инженерные проекты реализовать любые технические задачи, связанные с кабельной продукцией и электротехническими материалами.
Цель нашей компании - компетентно и достойно вести бизнес
По всем вопросам обращайтесь в коммерческий отдел компании:
Адрес: г. Алматы, ул. Коянды, д. 64 ( Схема проезда)
Телефон: 8 (727) 34-666-34, 234-32-82, 234-30-10, 8-701-411-7774, 8-775-290-4112
E-Mail: electrotechnika@mail.ru -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Адрес: г.Нур-Султан, ул.Жубанова, д.27
Телефон: 8 (7172) 64-24-88, 8-747-264-24-88, 8-747-177-42-27
E-Mail: astana@e-t.kz
Будем рады сотрудничеству с Вами.