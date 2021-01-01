Компания ТОО «Электротехника» рада приветствовать Вас на нашем сайте! Мы надеемся, что наша продукция будет полезна для Вас и поможет развитию и продвижению Вашего бизнеса.

Восемьнадцатилетний стаж работы на рынке Казахстана позволил нам создать высокопрофессиональный коллектив и занять передовые позиции в этих сегментах рынка. Благодаря качественному, оперативному и добросовестному исполнению заказов мы смогли наработать тесные деловые связи с множеством фирм и предприятий.

В нашей компании Вы сможете купить кабель любой конфигурации или приобрести различную электротехническую продукцию. Кроме того, на нашем сайте Вы сможете ознакомиться с широчайшим ассортиментом и ценами на нашу продукцию, перечнем услуг, которые мы предоставляем своим клиентам, а также с полезными статьями и информацией, раскрывающими особенности работы с кабельной продукцией и электротехническими материалами.

Прекрасные характеристики имеет кабель, предлагаемый нашей фирмой, а широкий спектр технических параметров позволяет применять его разновидности для решения любых проектов. Электротехнические товары отечественного производства и продукция от ведущих мировых производителей позволяют находить эффективные решения и реализовывать сложнейшие инженерные задачи.

Основными принципами нашей работы являются завоевание доверия клиентов, позволяющее глубже вникать в проблемы их бизнеса и специфику работы.

Наша компания предлагает не просто купить кабель, совместными усилиями мы поможем оперативно и эффективно решить различные технические задачи и реализовывать в жизнь даже самые сложные проекты. Огромный опыт наших сотрудников позволил создать наработки и методики применения различных материалов, которыми мы с радостью делимся с нашими клиентами. Высокий профессионализм, креативный подход к решению конкретных проблем заказчика, а также достижение высокой результативности, позволяет нашим сотрудникам удовлетворять любые запросы наших клиентов.

Мы благодарны всем, кто воспользовался услугами нашей компании.

ТОО «Электротехника» приглашает к сотрудничеству новых клиентов. Наша компания предлагает приобрести кабель в Алматы, электротехническую продукцию или заказать их доставку.

Мы поможем Вам воплотить в жизнь сложные инженерные проекты реализовать любые технические задачи, связанные с кабельной продукцией и электротехническими материалами.

Цель нашей компании - компетентно и достойно вести бизнес





По всем вопросам обращайтесь в коммерческий отдел компании:

Адрес:

г. Алматы, ул. Коянды, д. 64

Схема проезда

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Телефон:

8 (727) 34-666-34, 234-32-82, 234-30-10, 8-701-411-7774, 8-775-290-4112

E-Mail:

electrotechnika@mail.ru

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Адрес:

г.Нур-Султан, ул.Жубанова, д.27

Телефон:

8 (7172) 64-24-88, 8-747-264-24-88, 8-747-177-42-27

E-Mail:

astana@e-t.kz





Будем рады сотрудничеству с Вами.