ТОО «ЭТК Промкомплект» - одно из ведущих предприятий Казахстана по поставкам продукции Электротехнического назначения, действующих, строящихся и реконструируемых объектов как промышленного, так и гражданского назначения.



Компания «ЭТК Промкомплект» – профессиональный дистрибьютор-дилер Электротехнической продукции с 20-летним опытом. Оптовые поставки ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ – наш основной профиль.



Качественную и оперативную работу компании обеспечивает команда профессионалов – сотрудники с высшим Электротехническим образованием и большим опытом работы в сфере поставок кабельно-проводниковой продукции и Электротехнического оборудования и материалов, так и в информационно-консультативной поддержке своих партнеров.



Другой, немаловажной составляющей успешного функционирования предприятия являются долгосрочные партнерские отношения, связывающие ТОО «ЭТК Промкомплект» с широким кругом поставщиков – заводов изготовителей по производству Электротехнической продукции по всей территории России, а также стран СНГ.