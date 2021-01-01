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    ТОО «ЭТК Промкомплект»

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    БИН: 101140006055

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    Контакты:

    InsideP_2 110004, Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Карбышева 119

    InsideP_2 +7(714)... Показать телефон

    InsideP_2 kazprom... Показать email

    InsideP_2 http://... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ТОО «ЭТК Промкомплект»
    ТОО «ЭТК Промкомплект» - одно из ведущих предприятий Казахстана по поставкам продукции Электротехнического назначения, действующих, строящихся и реконструируемых объектов как промышленного, так и гражданского назначения.
        
    Компания  «ЭТК Промкомплект» – профессиональный дистрибьютор-дилер Электротехнической продукции с 20-летним опытом. Оптовые поставки ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ – наш основной профиль.
        
    Качественную и оперативную работу компании обеспечивает команда профессионалов – сотрудники с высшим Электротехническим образованием и большим опытом работы  в сфере поставок кабельно-проводниковой продукции и Электротехнического оборудования и материалов, так и в информационно-консультативной поддержке своих партнеров.
        
    Другой, немаловажной составляющей успешного функционирования предприятия являются долгосрочные партнерские отношения, связывающие ТОО «ЭТК Промкомплект» с широким кругом поставщиков – заводов изготовителей по производству Электротехнической продукции по всей территории России, а также стран СНГ.
      
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