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    ТОО «Expert Energy Lighting»

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    БИН: 160540025500

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    Контакты:

    InsideP_2 050060, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 20-я линия, дом 39, офис 110

    InsideP_2 +7(727)... Показать телефон

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    ТОО «Expert Energy Lighting»
     


    ТОО "Expert Energy Lighting" производит светодиодные светильники и за основу взяты лучшие технологии российских производителей, корейские инновации, Казахстанские конструкторские решения.
      
    Наши светильники используются для освещения производственных цехов, мастерских складов, территорий, улиц, офисных помещений, архитектурной подсветки, дизайнерских решений и рекламы.

    Основное направление:

    • Промышленные светодиодные светильники, и шкафы бесперебойного питания сетей освещения, аварийного освещения и сигнализации.
    • Продажа светотехнического оборудования на основе светодиодов,
    • Оборудование для автономного энергоснабжения осветительных сетей,
    • Комплексные решения автономного энергоснабжения освещения объектов,
    • Аварийное и эвакуационное освещение.
    • Силовой кабель 
    • Силовые трансформаторы
    • Кабельные муфты
    • Компенсаторы реактивной энергии  

      
    ТОВАРЫ И УСЛУГИ

     


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