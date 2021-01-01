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ТОО «Expert Energy Lighting»
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БИН: 160540025500Проверить компанию
Контакты:
050060, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 20-я линия, дом 39, офис 110
+7(727)... Показать телефон
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ТОО «Expert Energy Lighting»
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ТОО "Expert Energy Lighting" производит светодиодные светильники и за основу взяты лучшие технологии российских производителей, корейские инновации, Казахстанские конструкторские решения.
Наши светильники используются для освещения производственных цехов, мастерских складов, территорий, улиц, офисных помещений, архитектурной подсветки, дизайнерских решений и рекламы.
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Основное направление:
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