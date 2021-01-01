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    ТОО «Караганда Систем»

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    БИН: 130540011059

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    Контакты:

    InsideP_2 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, д. 112/33

    InsideP_2 +7(721)... Показать телефон

    InsideP_2 sales@k... Показать email

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    ТОО «Караганда Систем»

    Товарищество с ограниченной ответственностью «Караганда Систем» 
    учреждено Решением участника от 17 мая 2013 года и действует на основании устава.

    ТОО «Караганда Систем» имеет высококвалифицированный персонал и современную техническую базу для обеспечения качественного и своевременного обработки заявок на светотехнику и кабельно-проводниковую продукцию. 


    Профилирующими направлениями деятельности ТОО «Караганда Систем» являются:
      
    - кабельно-проводниковая продукция


    На данный момент накопленный опыт организацией в области продажи кабельной продукции составляет уже более трех лет.
    За это время ТОО «Караганда Систем» зарекомендовала себя как ведущая организация в данной сфере.
    Материально-ресурсная база предприятия постоянно обновляются. Все импортированные товары имеют сертификат соответствия.
    ТОО «Караганда Систем» имеет свой склад.
      
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