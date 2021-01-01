ТОО «Караганда Систем» имеет высококвалифицированный персонал и современную техническую базу для обеспечения качественного и своевременного обработки заявок на светотехнику и кабельно-проводниковую продукцию.





Профилирующими направлениями деятельности ТОО «Караганда Систем» являются:



- кабельно-проводниковая продукция





На данный момент накопленный опыт организацией в области продажи кабельной продукции составляет уже более трех лет.

За это время ТОО «Караганда Систем» зарекомендовала себя как ведущая организация в данной сфере.

Материально-ресурсная база предприятия постоянно обновляются. Все импортированные товары имеют сертификат соответствия.

ТОО «Караганда Систем» имеет свой склад.