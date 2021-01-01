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ТОО «Караганда Систем»
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БИН: 130540011059Проверить компанию
Контакты:
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, д. 112/33
+7(721)... Показать телефон
sales@k... Показать email
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ТОО «Караганда Систем»
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Караганда Систем»
учреждено Решением участника от 17 мая 2013 года и действует на основании устава.
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ТОО «Караганда Систем» имеет высококвалифицированный персонал и современную техническую базу для обеспечения качественного и своевременного обработки заявок на светотехнику и кабельно-проводниковую продукцию.
Профилирующими направлениями деятельности ТОО «Караганда Систем» являются:
- кабельно-проводниковая продукция
На данный момент накопленный опыт организацией в области продажи кабельной продукции составляет уже более трех лет.
За это время ТОО «Караганда Систем» зарекомендовала себя как ведущая организация в данной сфере.
Материально-ресурсная база предприятия постоянно обновляются. Все импортированные товары имеют сертификат соответствия.
ТОО «Караганда Систем» имеет свой склад.
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