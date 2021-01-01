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ТОО «Казэлектромаш»
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БИН: 950440001554Проверить компанию
Контакты:
071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, Северный промузел, дом № 14 А
+7(722)... Показать телефон
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ТОО «Казэлектромаш»
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|История
|ТОО "Казэлектромаш" было образовано в г. Семипалатинске в 1991г. как предприятие, основным направлением деятельности которого является выполнение широкого спектра электромонтажных работ, от монтажа и наладки трансформаторных подстанций до строительства воздушных и кабельных линий электропередач.
|За годы работы в области электроэнергетики силами электромонтажных участков ТОО "Казэлектромаш" смонтировал более ста километров кабельных линий, более ста километров воздушных линий электропередач, введены в строй десятки километров линий наружного освещения, инженерно-технический персонал предприятия осуществил строительство и дальнейшее техническое обслуживание более 50 трансформаторных подстанций.
|Новой вехой в истории развития предприятия стал 1993 год, когда была приобретена и смонтирована технологическая линия по выпуску кабельно-проводниковой продукции, основанная на использовании волочения алюминиевой (медной) катанки до необходимого сечения и покрытия готовой проволоки изоляционным пластиком экструзионным методом. Всё установленное оборудование является современным, удобным в эксплуатации и наладке, хорошо зарекомендовало себя среди подобных типов оборудования. В 1994 году, в результате установки крутильных машин сигарного типа, ассортимент выпускаемой продукции был дополнен проводами неизолированными марок А, АС, ПС. Достижением сегодняшнего дня стал ввод в эксплуатацию линии по эмалированию проводов.
|За последние годы ТОО "Казэлектромаш" превратилось в современное предприятие по выпуску кабельно-проводниковой продукции, оснащённое первоклассным оборудованием, на котором в настоящее время выпускаются установочные провода марки АППВ 2-х, 3-х жильными сечениями от 1,5 до 4 мм2, силовые кабели марки АВВГ, ВВГ сечениями от 2,5 до 35 мм2, неизолированные провода марки АС, А и ПС провода эмалированные.
|В настоящее время ТОО "Казэлектромаш" располагает производственно-техническими возможностями по самостоятельному проведению электромонтажных работ в любой точке Казахстана. Широкая номенклатура выпускаемой продукции, короткие сроки исполнения заказов, доступные цены и гибкая система скидок, позволили предприятию прочно укрепиться на отраслевом рынке, приобрести постоянных партнёров.
|Ближайшую перспективу развития предприятия директор ТОО "Казэлектромаш" Распопин Виталий Леонидович видит в увеличении объёмов производства за счёт расширения рынка сбыта и приобретения новых партнеров, как в Казахстане, так и за его пределами, а также в освоении новых видов продукции, внедрении современных видов упаковки.
|Наши Клиенты
|Политика
|Взвешенная административная политика, высокоэффективный менеджмент, квалифицированные кадры, солидная, постоянно расширяемая техническая база, укомплектованная новой спецтехникой.
|Собственное кабельно-проводниковое производство с различной номенклатурой изделий, позволяющее обеспечить широкий круг потребителей.
|Постоянно действующая аттестованная электроизмерительная лаборатория, позволяющая обеспечить законченный цикл выполняемых работ без привлечения сторонних лиц.
|Дифференцированный подход к ценообразованию, гибкая ценовая политика, постоянный мониторинг новых технологий и профильных разработок.
|Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма на производстве.
|Креативный подход к производственной деятельности.
|Добропорядочные партнерские взаимоотношения и безупречная деловая репутация.
|Вот те слагаемые, являющиеся залогом успешного бизнеса, гарантом финансовой и производственной стабильности, которые составляют мощный потенциал, позволяющий качественно и в оптимальные сроки выполнять электромонтажные работы в любой точке Республики Казахстан.
|Новости
|С 2012 года ТОО "Казэлектромаш" производит модернизацию производственных цехов, запускает новые линии скручивания, опрессования, оплетки, а также линию эмалирования. Новое, более современное оборудование позволяет предприятию улучшить качество производимой продукции, увеличтить объемы производсвта и разширить ассортимент выпускаемой продукции.