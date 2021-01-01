ТОО "Казэлектромаш" было образовано в г. Семипалатинске в 1991г. как предприятие, основным направлением деятельности которого является выполнение широкого спектра электромонтажных работ, от монтажа и наладки трансформаторных подстанций до строительства воздушных и кабельных линий электропередач.

За годы работы в области электроэнергетики силами электромонтажных участков ТОО "Казэлектромаш" смонтировал более ста километров кабельных линий, более ста километров воздушных линий электропередач, введены в строй десятки километров линий наружного освещения, инженерно-технический персонал предприятия осуществил строительство и дальнейшее техническое обслуживание более 50 трансформаторных подстанций.

Новой вехой в истории развития предприятия стал 1993 год, когда была приобретена и смонтирована технологическая линия по выпуску кабельно-проводниковой продукции, основанная на использовании волочения алюминиевой (медной) катанки до необходимого сечения и покрытия готовой проволоки изоляционным пластиком экструзионным методом. Всё установленное оборудование является современным, удобным в эксплуатации и наладке, хорошо зарекомендовало себя среди подобных типов оборудования. В 1994 году, в результате установки крутильных машин сигарного типа, ассортимент выпускаемой продукции был дополнен проводами неизолированными марок А, АС, ПС. Достижением сегодняшнего дня стал ввод в эксплуатацию линии по эмалированию проводов.

За последние годы ТОО "Казэлектромаш" превратилось в современное предприятие по выпуску кабельно-проводниковой продукции, оснащённое первоклассным оборудованием, на котором в настоящее время выпускаются установочные провода марки АППВ 2-х, 3-х жильными сечениями от 1,5 до 4 мм2, силовые кабели марки АВВГ, ВВГ сечениями от 2,5 до 35 мм2, неизолированные провода марки АС, А и ПС провода эмалированные.

В настоящее время ТОО "Казэлектромаш" располагает производственно-техническими возможностями по самостоятельному проведению электромонтажных работ в любой точке Казахстана. Широкая номенклатура выпускаемой продукции, короткие сроки исполнения заказов, доступные цены и гибкая система скидок, позволили предприятию прочно укрепиться на отраслевом рынке, приобрести постоянных партнёров.