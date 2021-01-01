ТОО «КазЭнПром»
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БИН: 180440042827Проверить компанию
Контакты:
050026, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Монгольская 44, оф. 213, 2 этаж
+7(727)... Показать телефон
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ТОО «КазЭнПром»
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ТОО «КазЭнПром» специализируется на поставках оборудования для разных профилей и сфер деятельности, так же мы нацелены на расширение предлагаемой нами продукции. В наших каталогах и акциях вы можете найти для себя такие продукции как:
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Оборудование для IP Телефонии
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На сегодня по продукциям оборудовании для IP телефонии и другого телекоммуникационного оборудования нашими потребителями являются представители всех сфер Республики Казахстан. Телефония – в наше время неотъемлемая часть в работе любой организаций, как новых и будущих филиалов, представительств.Поставка осуществляется на территории Республики Казахстан Ж/Д и Авиа путями. Сроки поставки от 1 до 3 рабочих дней. Постоянным партнерам предоставляются скидки.
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Электрооборудование
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Так же нашими клиентами являются представители разных регионов Казахстана, а именно строительные и строительно-монтажные организаций. За короткие сроки, мы поставляем все необходимые основные и расходные материалы, для строительных и монтажных работ. От электрооборудования до средств индивидуальной защиты.
Мы делаем акцент на оперативной обработке вашей заявки и доставки товара до вашего склада.
Поставка осуществляется на территории Республики Казахстан Ж/Д и Авиа путями. Сроки поставки от 7 до 10 рабочих дней. Постоянным партнерам предоставляются скидки.
Преимущества работы с нами: