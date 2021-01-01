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    ТОО «КазЭнПром»

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    БИН: 180440042827

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    Контакты:

    InsideP_2 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Монгольская 44, оф. 213, 2 этаж

    InsideP_2 +7(727)... Показать телефон

    InsideP_2 ceo@kaz... Показать email

    InsideP_2 https:/... Показать сайт

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    ТОО «КазЭнПром»

     

      
    КАТАЛОГ ТОВАРОВ

    ТОО «КазЭнПром» специализируется на поставках оборудования для разных профилей и сфер деятельности, так же мы нацелены на расширение предлагаемой нами продукции. В наших каталогах и акциях вы можете найти для себя такие продукции как:
    • Оборудование для IP Телефонии и комплектующие
    • Сетевое оборудование
    • Товары электрооборудования (Промышленные и бытовые)
    • Кабельно-проводниковая продукция
    • Средства индивидуальной защиты
    • Охранно пожарное оборудование
    • Осветительная продукция

    Оборудование для IP Телефонии
     

    На сегодня по продукциям оборудовании для IP телефонии и другого телекоммуникационного оборудования нашими потребителями являются представители всех сфер Республики Казахстан. Телефония – в наше время неотъемлемая часть в работе любой организаций, как новых и будущих филиалов, представительств.

    Поставка осуществляется на территории Республики Казахстан Ж/Д и Авиа путями. Сроки поставки от 1 до 3 рабочих днейПостоянным партнерам предоставляются скидки. 

     
    Электрооборудование


    Так же нашими клиентами являются представители разных регионов Казахстана, а именно строительные и строительно-монтажные организаций. За короткие сроки, мы поставляем все необходимые основные и расходные материалы, для строительных и монтажных работ. От электрооборудования до средств индивидуальной защиты.

    Мы делаем акцент на оперативной обработке вашей заявки и доставки товара до вашего склада.

    Поставка осуществляется на территории Республики Казахстан Ж/Д и Авиа путями. Сроки поставки от 7 до 10 рабочих дней. Постоянным партнерам предоставляются скидки.

    Преимущества работы с нами:

    • Наличие продукции на складе
    • Гибкая ценовая политика
    • Готовность работать в сжатые сроки
    • Гарантия качества

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