Так же нашими клиентами являются представители разных регионов Казахстана, а именно строительные и строительно-монтажные организаций. За короткие сроки, мы поставляем все необходимые основные и расходные материалы, для строительных и монтажных работ. От электрооборудования до средств индивидуальной защиты.

Мы делаем акцент на оперативной обработке вашей заявки и доставки товара до вашего склада.

Поставка осуществляется на территории Республики Казахстан Ж/Д и Авиа путями. Сроки поставки от 7 до 10 рабочих дней. Постоянным партнерам предоставляются скидки.

Преимущества работы с нами: