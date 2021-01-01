ТОО «КазПромСвет2016»
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БИН: 160740008606Проверить компанию
Контакты:
010000, Республика Казахстан , г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Сембинова 13/1, оф. 1
+7(771)... Показать телефон
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ТОО «КазПромСвет2016»
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ТОО "КазПромСвет 2016" - это крупнейший поставщик кабельно-проводниковой продукции ведущих заводов Российской Федерации, а так же отечественных производителей, светотехнической продукции, электротехнической, щитового оборудования, трансформаторных подстанций, опоры ЛЭП и пр.
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Наша компания позволяет обеспечить заявку любой сложности, спецификацию любого объекта. Накопленный опыт позволяет нам произвести продажу продукции практически любого производителя, поставщика. на крупные объекты налажен уникальный способ партионной отгрузки, при помощи которого продукцию вы получаете именно в тот день и час, который необходим. Поможем разгрузить продукцию, а при необходимости произвести монтаж и пуско-наладочные мероприятия. Оборудование, поставляемое нашей компанией, отличается высоким качеством и изготовлено в соответствии с передовыми технологиями, что подтверждается системами сертификации качества и гарантийными сроками на эксплуатацию оборудования.Мы заинтересованы в долгосрочном и плодотворном сотрудничестве. На сегодняшний день мы зарекомендовали себя надежным поставщиком качественной продукции. Обращайтесь к нам и мы постараемся предложить Вам наиболее выгодные для ВАС условия.