О нас

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазРосЭлектро» организовано с целью комплексного снабжения наших предприятий партнеров, широкой номенклатурой кабельно-проводниковой и электротехнической продукцией.



Продукцией стабильного качества от крупнейших производителей Евразийского экономического союза. Действуя опыту определен ряд поставщиков с которыми достигнуты условия и договоренности по ценообразованию и дальнейшей работе, подписаны договора, контракты, открыты паспорта сделок. Используя огромное складское наличие, мы в короткие сроки, обеспечиваем своих заказчиков необходимыми материалами для электрификации любых объектов требующих всевозможного электрооборудования, по выгодным ценам. На этапе подготовки предложений по решению проектов всегда стараемся получить больше информации от партнеров, что позволяет учесть основные факторы. Поэтому, каждый отдельный проект готовится индивидуально, для каждого заказчика и требует затрат определенного времени. Сегодня в сложившихся условиях современного рынка, стараемся давать предложения, где наши решения максимально соответствуют проекту и срокам исполнения работ нашим покупателем, его бюджету, специфике и индивидуальным его пожеланиям.



Наши цели далеки от получения сиюминутной и одноразовой выгоды, наш принцип работы - достижение стабильного партнерства. Ежедневно мы занимаемся укреплением положительной репутации компании и построением долговременных, добропорядочных отношений с партнерами. Так как уверены, что только через стабильное партнерство можно достичь настоящего успеха в бизнесе. Мы очень ценим доверие наших партнеров и серъезно относимся к каждому пожеланию нашего заказчика. Ежедневно совершенствуя и улучшая сервис компании, предоставляем максимально удобные условия сотрудничества. Мы поставляем продукцию подтвержденного качества от известных производителей, с предоставлением полного пакета всех необходимых сопроводительных документов.