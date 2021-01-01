ТОО «Line Telecom»
Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»
БИН: 140540015836Проверить компанию
Контакты:
050070, Республика Казахстан, г. Алматы,ул. Кенесары Хана, 54/4
+7(727)... Показать телефон
info@lt... Показать email
https:/... Показать сайт
- О компании
- Контакты
ТОО «Line Telecom»
|
О КОМПАНИИ
Основанная в 2014 году компании Line Telecom – одна из ведущих компаний в области электромонтажных работ от бытовых до промышленных масштабов в г. Алматы.
Штат наших сотрудников состоит из опытных и сертифицированных специалистов, которые подходят к решению вопросов нестандартными методами.
Наша специализация –
Все работы осуществляем ПОД КЛЮЧ – от проектирования до запуска в эксплуатацию. Сотрудничество с официальными поставщиками оборудования даёт нам дополнительные преимущества перед конкурентами: во-первых, для Вас цены на оборудование возможны со скидками до -20%, во-вторых, оборудование оригинальное и сертифицированное в РК.
Важно отметить, у нас имеется лицензия на осуществление электромонтажных работ.
Среди наших клиентов такие компании: Торговый дом КазШинТорг, строительная компания СТРОЙСЕРВИС, Alpen Pharma Group, KazBuild Development, BUREAU VERITAS, Ассоциация финансов Казахстана и др.
Самый доступный метод посмотреть наглядно на нашу работу можно в парке 28 Панфиловцев. Были реализованы задачи – видеонаблюдения, системы голосового оповещения и фоновой музыки, парковое освещение – декоративная подсветка. А также в Алматинском Цирке – восстановление противопожарной сигнализации и системы аварийного оповещения.
Наши инженера-электрики всегда на связи, им можно задать любой интересующий Вас вопрос, и они максимально точно и полезно Вас проинформируют абсолютно бесплатно!