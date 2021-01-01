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    ТОО «Line Telecom»

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    БИН: 140540015836

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    Контакты:

    InsideP_2 050070, Республика Казахстан, г. Алматы,ул. Кенесары Хана, 54/4

    InsideP_2 +7(727)... Показать телефон

    InsideP_2 info@lt... Показать email

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    • О компании
    • Контакты

    ТОО «Line Telecom»

     

    О КОМПАНИИ

    Основанная в 2014 году компании Line Telecom – одна из ведущих компаний в области электромонтажных работ от бытовых до промышленных масштабов в г. Алматы. 

    Штат наших сотрудников состоит из опытных и сертифицированных специалистов, которые подходят к решению вопросов нестандартными методами.


    Наша специализация –

  • монтаж слаботочных систем (пожарная сигнализация, видеонаблюдение, СКУД, монтаж ЛВС, монтаж мини АТС)
  • строительство линий электропередач до 110 кВ
  • установка трансформаторной подстанции
  • установка дизель генератора
  • монтаж электроосвещения

    • Все работы осуществляем ПОД КЛЮЧ – от проектирования до запуска в эксплуатацию. Сотрудничество с официальными поставщиками оборудования даёт нам дополнительные преимущества перед конкурентами: во-первых, для Вас цены на оборудование возможны со скидками до -20%, во-вторых, оборудование оригинальное и сертифицированное в РК.


    Важно отметить, у нас имеется лицензия на осуществление электромонтажных работ.


    Среди наших клиентов такие компании: Торговый дом КазШинТорг, строительная компания СТРОЙСЕРВИС, Alpen Pharma Group, KazBuild Development, BUREAU VERITAS, Ассоциация финансов Казахстана и др.


    Самый доступный метод посмотреть наглядно на нашу работу можно в парке 28 Панфиловцев. Были реализованы задачи – видеонаблюдения, системы голосового оповещения и фоновой музыки, парковое освещение – декоративная подсветка. А также в Алматинском Цирке – восстановление противопожарной сигнализации и системы аварийного оповещения.


    Наши инженера-электрики всегда на связи, им можно задать любой интересующий Вас вопрос, и они максимально точно и полезно Вас проинформируют абсолютно бесплатно!


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