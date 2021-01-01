О КОМПАНИИ

Основанная в 2014 году компании Line Telecom – одна из ведущих компаний в области электромонтажных работ от бытовых до промышленных масштабов в г. Алматы.

Штат наших сотрудников состоит из опытных и сертифицированных специалистов, которые подходят к решению вопросов нестандартными методами.

Наша специализация –

Все работы осуществляем ПОД КЛЮЧ – от проектирования до запуска в эксплуатацию. Сотрудничество с официальными поставщиками оборудования даёт нам дополнительные преимущества перед конкурентами: во-первых, для Вас цены на оборудование возможны со скидками до -20%, во-вторых, оборудование оригинальное и сертифицированное в РК.

Важно отметить, у нас имеется лицензия на осуществление электромонтажных работ.

Среди наших клиентов такие компании: Торговый дом КазШинТорг, строительная компания СТРОЙСЕРВИС, Alpen Pharma Group, KazBuild Development, BUREAU VERITAS, Ассоциация финансов Казахстана и др.

Самый доступный метод посмотреть наглядно на нашу работу можно в парке 28 Панфиловцев. Были реализованы задачи – видеонаблюдения, системы голосового оповещения и фоновой музыки, парковое освещение – декоративная подсветка. А также в Алматинском Цирке – восстановление противопожарной сигнализации и системы аварийного оповещения.

Наши инженера-электрики всегда на связи, им можно задать любой интересующий Вас вопрос, и они максимально точно и полезно Вас проинформируют абсолютно бесплатно!